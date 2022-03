La tajante petición de Romina Pereiro tras su separación de Jorge Rial

Este miércoles, Romina Pereiro tuvo que ser internada de urgencia tras sufrir fuertes dolores en el pecho. El ingreso de la nutricionista al sanatorio llegó en medio de su inesperada separación de Jorge Rial.

En Socios del Espectáculo (El Trece), la panelista Karina Iavícoli aseguró: "Lo último que me dijeron es que no soporta que se esté hablando de ella, que todo el mundo esté opinando de las hijas, sobre lo que va a pasar. En realidad, lo del divorcio parece que no está confirmado a nivel trámites. En algún momento, sus compañeros me dijeron que había tenido un episodio donde le había bajado la presión".

La nutricionista sufrió una descompensación en medio de la exposición mediática que significó su ruptura con Rial. Afortunadamente, el día jueves Pereiro recibió el alta médica y se encuentra descansando en su casa. Tras los estudios que le realizaron, se pudo determinar que se trató de un cuadro de "molestia muscular por estrés".

Ahora, Pereiro sorprendió a todos sus seguidores al publicar un comunicado en sus redes sociales. La esposa de Rial compartió un contundente mensaje donde se refirió a la situación que atraviesa.

"Los niños (todos, no sólo mis hijas) son sujetos de derechos, personas con vidas e historias que se van forjando con independencia de sus padres, que tienen otros tantos derechos", arrancó diciendo Romina.

"El más sagrado para mí como mamá: el derecho a una infancia feliz, sana, sin preocupaciones y sin que se vulnere su intimidad. Sólo pido respeto para mis hijas, que todos los niños se merecen. Gracias", cerró.