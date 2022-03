Cuál fue la pobre oferta que Jorge Rial le hizo a Romina Pereiro para firmar el divorcio

Hace algunos días, Jorge Rial tomó la decisión de confirmar, en su programa de radio Argenzuela, que se emite de lunes a viernes en Radio 10, que se separó de Romina Pereiro. Esta bomba mediática llegó después de que el conductor de televisión viviera las últimas semanas inundado de rumores acerca de este mal momento familiar y amoroso que pasó junto con su esposa, con quien se casó en 2019.

Debido a esta noticia, en las redes sociales y en los programas de televisión dedicados al espectáculo, se desataron una serie de versiones sobre su distanciamiento y las posibles terceras en discordia (Alejandra Quevedo fue el nombre que más fuerte circuló en todos lados y ella salió a hacer una desmentida).

Además se comentaron algunos episodios de la pareja, como que en el casamiento estaban peleados y sin hablarse, tal como informó Yanina Latorre en LAM. “Fue una vergüenza lo que todo el mundo vio. La mala onda era palpable”, dijo la panelista de Angel de Brito, que contó que la casa familiar está a la venta.

La indignación del ex Intrusos se produjo porque se dio cuenta de que hoy el objetivo de intromisiones y especulaciones sobre su vida privada es él, situación inversa a sus viejas épocas en las que él era el periodista de espectáculos y chimentos.

Y pese a que entre tanto ruido se dijo que el divorcio de Romina Pereiro ya estaba en marcha, lo cierto es que la nutricionista aún no presentó a su abogada Mariana Gallego ni recibió ningún “papel” para iniciar el tan conocido trámite. ¿Por qué? La señal es clara: “Romina no está para nada segura de divorciarse. Lo ama, y tampoco le gustaron algunas cosas que se dijeron”, informaron.

Según lo que informaron, el motivo por el que no se iniciaron las gestiones es porque la idea de la ex pareja de Rial es primero acordar quién se queda con qué en la repartición de bienes, con el objetivo de poder llevar adelante la ruptura legalmente. "Le quiso dar un departamentito chico y poco más. No recibió ninguna oferta seria", dicen y eso hizo que Gallego se quede con las manos vacías por el momento.

Lo cierto es que ambas partes mencionaron que la relación entre ambos quedó en buenos términos. Incluso el conductor, en su mencionado programa de radio, declaró que el pasado domingo compartió gran parte del día con su esposa y su hija, por lo que pidió prudencia en el trato del tema.