Cinthia Fernández explicó por qué no quiso volver con LAM a América

Cinthia Fernández es una de las grandes ausencias de LAM en su mudanza a América y explicó los motivos por los que decidió dejar de formar parte del programa luego de varios años.



La ex panelista se detuvo a hablar con el cronista de LAM y disipó cualquier especulación polémica sobre su alejamiento. “Los amo y los voy a extrañar. Rómpanla. Nos vamos a ver seguido igualmente”, dijo como mensaje inicial de la nota.





Cuando el cronista le recuerda un tuit del conductor del programa, Ángel de Brito, en el que la llamó “traidora” por haberse ido, Cinthia se lo tomó con humor y contó cuál fue su respuesta. “Le puse: ‘Jjaja hdp’”, reveló y cantó una parte de “Amiga traidora”, de Ángela Leiva.



En cuanto a los motivos de su decisión de no formar parte del panel en este 2022, Cinthia comentó: “Porque soy madre de tres nenas. El tema es que se van a las 8. Las nenas salen a las 16.30, llegan a las 17. Y tienen actividades todos los días. Yo vivo en Plumas verdes. Tengo que salir a las 18 de acá y las veo una hora a las nenas”.



Asimismo, agregó que esa es la única razón que la motivó a apartarse del programa este año, que el factor del cambio de horario fue determinante y que le costó muchísimo tomar la decisión hasta último momento.



“Es el único motivo por el que les diría que no. La cuestión es que estuvimos hasta último momento. Rogaba que no fuera a la noche, que no fuera a la noche. Me acerqué a la oficina, me fui llorando. No quería dejar de estar. Son circunstancias de la vida. Siempre voy a ser una Angelita. Siempre voy a tirar algún mensaje. Siempre voy a ser una Angelita satelital”, añadió.





Por su parte, también tuvo palabras de elogios y de cariño para con sus compañeras del panel histórico de LAM (este año se sumaron Nazarena Vélez y Ana Rosenfeld). “Me fui con amigas. Todas son mis amigas hoy en día”, reconoció.



“El nivel de amor es igual para todas. Las quiero a todas por igual. Y todas somos malas. La maldad es igual en un nivel. La vamos dosificando. Yo soy la más quilombera. Y así se armó un hermoso zoológico”, cerró Cinthia.