Cinthia Fernández fulminó a Matías Defederido, su ex, por pedir una baja de la cuota alimentaria: "Es un..."

Cinthia Fernández no para. Y, una vez más, se cruzó con su ex pareja, el futbolista Matías Defederico, padre de sus tres hijas. ¿Qué ocurrió ahora? El dueño de una famosa barbería fue a la Justicia a pedir una reducción de la cuota alimentaria. Y eso la hizo estallar: "Es un caradura. Su nivel de vida no cambió".

En el medio de su discurso contra quien amo (en otra vida), Cinthia Fernández contó en Momento D, el programa donde es panelista, que Defederico en los últimos años se “fue de vacaciones tres veces, tiene una casa, dos departamentos y un auto. Vive a todo lujo”, explicó la morocha, que hace unos días celebró la separación de Matías Baclini de su novia rosarina.

El pedido de Matías tiene que ver con las tres hijas en común, Bella, Charis y Francesca (una de ellas no quiere ir a dormir a la casa de su papá), por el que abonaría una cuota alimentaria de 55 mil pesos, según contó la propia Fernández en el programa de Fabian Doman, en las tardes de Canal 13.

"Es ridículo. No paga la totalidad de la cuota y encima pide una reducción. ¿Está mal que reclame los derechos de mis hijas? Cuando una reclama la cuota alimentaria, las mujeres me insultan y después marchan pidiendo igualdad”, dijo re caliente la ex panelista de LAM.

Y allí detalló peso por peso cómo es la historia: "Me pasa 40 mil pesos y 15 mil para la obra social, yo pago 40 mil de obra social. Le reclamo que pague mi obra social y la de las nenas. Esto lo quiero aclarar porque no es común: él paga la mía porque hay otras cosas que no paga. El colegio y el esparcimiento de las nenas, lo pago yo”, relató Fernández.

Allí llegó el punto más fuerte, donde Cinthia mostró toda su indignación: "Su nivel de vida no cambió. No sé si tiene plata o no. La tenga o no la tenga, él tiene la obligación de pagar la cuota. Tiene un mini cooper, una casa, se puso un negocio y tiene dos departamentos", agregó.

"Él no tenía esas cosas a nombre de él, pero eso es algo muy típico de los jugadores de fútbol. Se fue de vacaciones tres veces en avión y yo todavía no me fui”, terminó con un enojo que tuvo que parar el propio conductor del ciclo. ¡Qué vengan tiempos mejores!