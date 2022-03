Cinthia Fernández reveló que una de sus hijas no quiere ver a su papá y dio las razones

La guerra de Cinthia Fernández y Matías Defederico no tiene fin. Todas las semanas con investigar un poco es fácil con encontrarse una piedra en el camino de esta ex pareja, que parece no cerrar nunca las heridas de los juicios que todavía llevan adelante por diferentes causas.

Pero en el medio están los niños, y las 3 hijas de Cinthia y el ex jugador de fútbol viven de aquí para allá en medio de una situación que no tiene retorno. Esta vez, la que sembró la semilla del horror fue Fernández, quien en Instagram, mediante el juego de preguntas y respuestas, dio una versión muy fea de cómo duermen sus niñas.

Se habla de la convivencia de Charis, Bella (8) y Francesca (7), las tres pequeñas que tuvieron en los años que fueron pareja y el amor abundaba en la casa que tienen en la zona de Escobar, a unos 50 kilómetros de Buenos Aires.

Se puede ver mucho en fotos, pero esta vez llegó la confirmación oficial de parte de una de las fuentes. "¿Por qué siempre van las gemelas nada más con el padre?", le preguntaron. Y Cinthia Fernández “reveló el motivo por el que la más chiquita prefiere no pasar tanto tiempo con él”, como sí quiere hacerlo con ella (siempre plantando la bandera de la discordia).

Ella, sin pelos en la lengua, como siempre, lo contó todo: "Porque cualquiera de mis hijas es libre de decidir si se sientes cómodas o no", arrancó la morocha, que tuvo un entredicho con Ariel el Burrito Ortega. "Y hace poco pasó una situación donde decidió que no se queda más a dormir. Hasta que vuelva a tener ganas de hacerlo. Así va a ser siempre con todas", concluyó.

Una vez más, esta pareja no logra ponerse de acuerdo. Y los niños quedan de rehenes en medio de su batalla. Ya son grandes. Los niños están primero…