En el día de su cumpleaños, Cinthia Fernández mandó al frente mal al Burrito Ortega: "Ese tipo es un..."

Si hay alguien a quien no le tiembla la voz a la hora de decir lo que piensa es Cinthia Fernández. La panelista fue una de las más filosas durante su paso por Los ángeles de la mañana, el programa que conducía Ángel de Brito en la pantalla de El Trece y que está a días de su regreso en América.

Ahora, la bailarina que a fines de diciembre temía por su futuro laboral se está luciendo en Momento D (El Trece), el programa con el que Fabián Doman regresó a la televisión y al periodismo.

Pese a que en su nuevo espacio en televisión Cinthia Fernández sigue siendo la misma de siempre, durante estos meses se amigó bastante con Twitter y fue ahí donde hizo un fuerte descargo y sorprendió a más de uno.

La panelista utilizó la mencionada red social para hablar del ídolo de River Plata, Ariel "Burrito” Ortega. Como consecuencia, también la ligaron los integrantes de Nosotros a la mañana, el programa del Pollo Álvarez, quienes elogiaron al futbolista por el día de su cumpleaños.

"En nosotros diciendo no te puede caer mal el Burrito Ortega…. Alto baboso el tipo (baboso fui suave) … cuando se chupa y se re tira encima CREEME te cae MUY MAL”, escribió sin vueltas Cinthia Fernández.

Con esas palabras, también se refirió al problema con el alcohol que es de público conocimiento tiene el Burrito y lo destrozó al indirectamente llamarlo acosador.

La publicación rápidamente comenzó a circular y en vez de recibir apoyo, fue muy cuestionada por sus seguidores, que la atacaron duramente. "Y vos tuviste 3 pibas con uno q era más baboso q él, de que te quejas?”, escribió un usuario.

"Aplaudo esta respuesta ! Jajajaja pero eso no quita que diga que me parece un asqueroso el tipo este”, respondió ella ante tal comentario. Pero eso no fue todo. Otros usuarios la cuestionaron por hablar mal de una persona que tiene una enfermedad, como es la adicción.

"Patético ese 'cuando se chupa' hablando de una persona que ha confesado en los medios su problema de alcoholismo y la lucha día a día por recuperarse! Lamentable que personas así trabajen en los medios”, le escribieron.

Cinthia Fernández no se la dejó pasar y volvió a retrucar con todo: Y a mí que me importa ! Me tiene que dar lástima este desagradable? . 2 situaciones de mierda viví con él. Que se trate la enfermedad y no joda a las mujeres”.