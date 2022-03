Yanina Latorre se comparó con Jorge Rial y sorprendió: "En el fondo yo hago..."

En las últimas horas, Jorge Rial tuvo su debut al frente de “Sobredosis de TV” por C5N y la panelista de “Ejército de LAM” fue consultada sobre el desempeño del presentador y sorprendió con sus polémicas declaraciones.

Yanina Latorre nos tiene acostumbrados a sus declaraciones picantes sobre el mundo del espectáculo, pero esta vez dejó boquiabiertos a todos sus compañeros a raíz de su testimonio sobre el ex conductor de “Intrusos”.

En plena conversación con Catalina Dlugi en su programa de radio “Agarrate Catalina”, la mujer del futbolista Diego Latorre arremetió contra Rial y manifestó: “Está fuera de entrenamiento, está terminado en este tema de la televisión”, y destacó: “Para mí, es el 1, pero no me gusta el personaje en el que se convirtió”.

Tras esas filosas palabras, Yanina remarcó algunas cualidades del periodista. Al respecto afirmó: “Para mí, nadie, nadie como él, para mirarte, para preguntar, para editorializar”, elogiando de esta manera toda la trayectoria que lleva encima con el paso de los años.

Cabe recordar que Jorge Rial es un periodista destacado de los medios de comunicación, por su gran labor al mando de “Intrusos” durante 20 años. Sin embargo, tuvo un 2021 muy complejo en sus proyectos televisivos y los objetivos no fueron alcanzados. A raíz de esto, tomó la difícil decisión de dejar a un lado el programa que tanta experiencia le brindó.

La botinera también habló sobre los elogios que recibió por parte de él en el momento en que se produjo lo sucedido entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Sobre esto, afirmó: “Creo que está bueno, que a él le parezca que soy muy buena laburando a pesar de que me detesta”. Y agregó: “En el fondo yo hago las mismas cosas que él. Pero me detesta y no sé por qué”.

Yanina Latorre seguirá acompañando a su amigo Ángel de Brito en este nuevo proyecto en América TV. Junto a Nazarena Vélez, Pia Shaw, Andrea Taboada y Ana Rosenfeld será parte de las “angelitas”.

Durante los últimos días se conocieron los primeros detalles sobre el “Ejército de LAM”, y en una de las imágenes que salieron a la luz se la ve a la panelista estrella en el medio de todos los protagonistas, lo que la transformaría en la preferida del periodista.