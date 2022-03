El dolor de los famosos por la muerte de Gerardo Rozín: los mensajes en las redes

Gerardo Rozín falleció la noche de este viernes tras una dura batalla contra un tumor cerebral. El periodista y conductor de 51 años era muy querido y respetado en el ambiente del espectáculo. Al conocerse la triste noticia de su muerte, muchos famosos se volcaron a las redes sociales para despedirlo.

"Todo mi abrazo y amor a la familia de un gran tipo cómo Gerardo Rozín. Se lo va extrañar mucho. Un laburante incansable y muy talentoso de este medio. Enorme tristeza", expresó Marcelo Tinelli en su cuenta de Twitter.

"Mis respetos y cariños para la familia de Gerardo Rozin! Que en paz descanse!", escribió Marley. "Querido Amigo: nos has dado tanto! Solo tengo agradecimiento y la tristeza de tu pronta partida. Un abrazo con mis condolencias para toda la familia", escribió Alejandro Lerner.

"Murió Gerardo Rozin, un periodista generoso, que sabía escuchar, dar una mano, preocupado por los amigos, dispuesto a ayudar. Alguien que me hacía reír y reflexionar. Se lo va a extrañar. Un abrazo a su familia y a quienes lo querían, entre los cuales me encuentro", dijo la escritora Claudia Piñeiro a través de un tweet.

"Se me parte el corazón. Tanto aprendido a tu lado. Tanto en mi memoria y en mi vida. Tu paso por acá nos sirvió a todos un poco, nada es igual después de conocerte. Fuiste un antes y un después. Te vamos a extrañar tanto compañero! Mi amor para tus hijos y familia. QEPD Amigo", escribió con tristeza Julieta Prandi.

"Amor y música para vos Querido Gerard. Abrazo inmenso para su familia", expresó Verónica Lozano en su Twitter. "Que tristeza! Siempre estaré agradecido y honrado de haberte conocido querido Gerardo", agregó Marcelo Polino.

"Todo mi amor, cariño y respeto a la familia, amigos y compañeros de Gerardo Rozin. Un tipo que amaba la tele, amaba la música y se entregaba a la tarea con pasión y convicción. QEPD", expresó Connie Ansaldi.

"Mis profundas condolencias a la familia de Gerardo Rozin. Es muy triste su partida. Nos deja un talentoso y un apasionado, incansable y genial. Un abrazo fuerte sobre todo a sus chicos", publicó Cristina Pérez.

"Gerardo Rozín amaba producir; pensar programas y hacerlos. Transpiraba televisión. Daba lugar al talento. Entendía la tele como un lugar amigable y entretenido. Me alegro de haberlo conocido y de haber sido, ademas, parte de su público. Qepd", publicó Rodrigo Lussich. En tanto, Adrián Pallares, su compañero en Socios del Espectáculo, twitteó: "Gerardo QEPD! Abrazo a su familia y amigos! Un típazo. Un laburante de este medio!".

"Te voy a extrañar tanto tío Gerardo", dijo Ricardo Montaner. "Dios mío! Que tristeza! Y después nos preocupamos por cosas tontas ! Valoremos la vida ! Sin peleas, guerras y demás …..", escribió Karina Jelinek. "Que tristeza lo de Gerardo Rozin. Fue un PLACER INMENSO haber sido espectadora de tus programas. Gracias por sacarnos tantas sonrisas y hacernos pasar lindos momentos a mi familia y a mi", dijo Laurita Fernández.

"y ahora quien va a robarme canciones para regalarle a la gente? Querido Gerardo. Tuve el privilegio de compartir muchos momentos con vos, aprender a tu lado, de tu fortaleza, de tu sensibilidad. Me enseñaste a confiar mas en mi me diste un valioso lugar en tu equipo. Le pediste a tu gente que me reciba de brazos abiertos. Siempre voy a estar agradecida con vos", expresó Soledad Pastorutti. "Se fue un gran tipo, una gran padre un gran productor. Nos hicimos amigos compitiendo en la tele. Siempre generando cosas me escribía en el verano tirando ideas. Te voy a extrañar Gerardo Rozin", expresó Fabián Doman.

"Que descanses en paz Gerardo Rozin Mi cariño para Carmela Bárbaro y toda su familia", expresó Ángel de Brito. "Cuanto dolor genera la partida de Gerardo Rozin. Mis condolencias a sus hijos, a su familia y a sus ENORMES amigos que con amor y entereza acompañaron su lucha y su despedida desde el primer y último día en este tiempo de inmenso dolor. Buen viaje Gerardo", publicó Rodolfo Barili.