Marina Calabró le puso los puntos a Baby Etchecopar al aire

Si hay algo por lo que se caracteriza a Marina Calabró es por no guardarse nada de lo que piensa. La panelista siempre va al frente sin importar las consecuencias y no tiene problemas en encarar a quien sea necesario. Ahora, en la columna radial que tiene en el programa de Jorge Lanata le envió un contundente mensaje a Baby Etchecopar. ¿Qué pasó?

Marina Calabró

Con frecuencia, la comunicadora se dedica a analizar los números de rating de las diversas señales televisivas y ahora, pusieron en tela de juicio la información que maneja y esto la hizo estallar de furia. "Le voy a pedir encarecidamente a la gente de A24 que cuando les mandan planillas, con promedios consolidados de audiencia, a sus conductores no les hagan el diario de Irigoyen", indicó frente al micrófono.

"Se los digo desde un lugar absolutamente interesado porque después esos conductores me reclaman a mí. Porque los números que ellos manejan no coinciden con los que les pasan de sus propios canales", continuó.

Y detalló: "Lo que yo hago con los números con Alejandro Ripoll es súper riguroso, tenemos autorización de la empresa para difundir los números y, la verdad, es que nunca habría animosidad para retocar los números de un programa".

Baby Etchecopar

Finalmente, cerró: "Esto lo quiero aclarar y, en todo caso, si hay alguna queja, que el señor Etchecopar, al que quiero porque era amigo de mi padre, que me llame a mí y no me mande emisarios".