La impensada respuesta de Nicole Neumann cuando le preguntaron si quiere conocer al bebé de Cubero y Viciconte

Nicole Neumann quiere vivir una vida tranquila con Manu Urcera, su nuevo novio. Pero no puede. La rubia panelista de canal 13 tiene en su horizonte el parto de Mica Viciconte y Fabián Cubero (se sabe: esperan a Luca, su primer hijo), y eso la tiene movida. De su parte, claro. Y de los medios también.

Cada vez que aparece en escena la buena de Nikita, los periodista le consultan por sus historias. Y ella, en su afán de dejar de ser “mala onda”, intenta contestar y salir de la mejor manera a pesar de la presión a la que la somete su suegra.

La cuenta regresiva avanza a un ritmo acelerado, en el horizonte inmediato ya se percibe el viraje rotundo en la vida de Mica Viciconte y Fabián Cubero, merced al embarazo que transita la famosa y que originará un nuevo estadío en la pareja con el aterrizaje de Luca.

La ex Combate ajusta detalles para el nacimiento de su primer hijo, el cuarto en el caso del ex futbolista. Además de la emoción gigante por semejante acontecimiento, el pequeñín modificará la cotidianidad de esa constelación familiar tan particular.

La fecha se aproxima, cada vez falta menos para ese acontecimiento grandilocuente, que despierta una enorme expectativa por el histórico deseo de todo el mundo de la llegada de un hijo para esta pareja tan mediática, que ha teñido los medios durante años.

En ese campo de interés por la concreción del nacimiento de Luca, la atención también se direcciona a Nicole, para conocer qué postura adoptará en ese instante disruptivo, que marcará un antes y un después. Por eso, en Socios del espectáculo le preguntaron: “¿Está todo bien con Fabián? Cuando nazca Luca, ¿vas a llevar a tus hijas a conocerlo?”.

Así se produjo la revelación de lamayor de las Neumann sobre qué va a hacer ese día en que Mica se transforme en mamá y respondió de manera tajante: “Y, calculo que las va a llevar él porque también son sus hijas”. Evidentemente, Nicole no se acercará al sanatorio, pero al menos estimulará a sus tres pequeñas a que vayan a encontrarse con su medio hermano.

Mientras Poroto y ajustan detalles y transitan la última etapa de la dulce espera, la modelo ya dejó en claro que no le genera ningún tipo de sensación positiva el aterrizaje al universo del pequeño Luca.