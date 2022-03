La suegra de Nicole Neumann le metió presión y le hizo un reclamo inesperado

Nicole Neumann se encuentra de novia con el piloto automovilístico José Manuel Urcera. La relación va viento en popa, tal es así que ya comenzaron los rumores sobre las ganas que tiene la pareja de tener un hijo juntos. Ahora, una nueva información alimentó estos rumores.

Todo empezó cuando la modelo fue vista meses atrás en una clínica de tratamientos de fertilización. Eso, sumado a que en varias ocasiones los dos reconocieron que tienen en mente agrandar la familia, aunque no saben cuándo.

Pero, esta vez la que metió presión al asunto fue la madre de Manuel, suegra de Nicole, quien está muy entusiasmada con la idea. Sobre la modelo, dijo que tienen muy buena relación. "Nos llevamos bárbaro, se integró muy bien a la familia. La queremos mucho a ella y a sus hijas. ¿Si me gustaría tener otro nieto? Claro que sí… Ya tengo un nieto y me gustaría tener otro nieto", reveló en diálogo con La Mañana.

Otra de las situaciones que despertó rumores de embarazo fue cuando Nicole se desmayó en las grabaciones de Los 8 escalones del millón, conducido por Guido Kaczka. Carmen Barbieri fue testigo de lo sucedido y habló con la prensa al respecto sobre sus impresiones. "Tuvo una descompensación, fiebre, le tuvieron que poner suero y todo. Estábamos trabajando y así de un saque le dije: ‘¿Estás embarazada?’. La cara que me puso Guido Kaczka… conmigo ya está curado de espanto. Me miró como diciendo: ‘¿Y esta loca?’. Y ella me dijo: ‘¡Nooo!’. Me dijo que no y se rió”, contó la capo cómica.

Con respecto a su descompensación, Neumann aclaró: "Debe haber sido un pico de estrés o que me bajó la presión. Ni idea. No tengo nada para comunicar. Llegado el día, se dirá. Les juro que no tengo nada para comentar. Cuando haya una buena noticia para comunicar, se comunicará. Se dicen muchas cosas, pero por el momento voy a guardar silencio", cerró la blonda.