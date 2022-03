Connie Ansaldi contó cómo fue su último encuentro con Gerardo Rozín antes su internación

Desde el día martes, toda la farándula argentina le prende velas a Gerardo Rozín. El conductor de Telefé se encuentra muy enfermo y permanece en su casa de la ciudad de Rosario, acompañado por su familia y sus amigos más cercanos.

Telefe decidió suspender el programa de este domingo de La peña de Morfi (lo iba a conducir Iván de Pineda) y en un comunicado para la prensa explicó que el estado de salud del genial periodista es muy “delicado” y pedía “respeto y paciencia que se informará todo a su tiempo”.

En este marco fueron muchos los famosos los que brindaron sus palabras de apoyo, pero fue Connie Ansaldi la que dio un paso al frente y reveló cómo fue el encuentro que tuvo con Rozín en el mes de enero, en Buenos Aires.

Desde su cuenta de Twitter, la ex panelista de LAM y actual especialista en medios digitales contó el paso a paso de la conversación que mantuvo, en la que Rozín le dijo que estaba “muy enfermo”.

“Hace dos meses me encontré con Rozín. Le pregunté cómo estaba y me dijo ‘muy enfermo’. ‘No te preocupes’ le dije ‘todos estamos un poco enfermos’. ‘Si, pero algunos más que otros’, me respondió”, escribió Connie.

Después, Ansaldi añadió que se despidió de él con un mensaje alentador: “Le di un abrazo y le dije ‘todo va a estar bien’. Porque es lo que creo. Que al final todo está bien”.

Marcelo Tinelli, Fabián Doman, Lali Espósito, Vero Lozano y Carmen Barbieri, sólo por nombrar algunos, utilizaron sus redes sociales y le desearon lo mejor al siempre amable Rozín. Desde su entorno, en tanto, no se dan detalles de su salud, pero todas las especulaciones llevan a pensar en esa maldita enfermedad sin retorno.

En Rosario se encuentran en cadenas de oración permanente y junto a Gerardo se encuentran sus dos hijos, Elena y Pedro, y las mujeres de su vida, Carmela Bárbaro y Mariana Basualdo.

Sobre sus hijos, en el último día del padre, Rozín escribió: “Los amo. ¿Qué más puedo decir? La organización de los padres que no vivimos todo el tiempo con nuestros hijos durante esta cuarentena hace que tengas la rutina de otro modo. Por ejemplo, hoy no podemos pasar el Día del Padre junto a Pedro, cosa que entiendo perfectamente que es para cuidarnos todos, pero los extraño mal”.