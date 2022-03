Cuál es el estado sentimental de Silvana Suárez, la ex Miss Mundo de la Argentina

Quizá muchos no la recuerdan, pero Silvana Suárez saltó a la fama en el año 1978 al consagrarse en el afamado concurso Miss Mundo con tan solo 19 años. Fue en el Royal Albert Hall de Londres donde se convirtió en “la mujer más bella del mundo” y la segunda representante del país en obtener aquel reconocimiento.

Desde entonces su fama fue en ascenso. Se enamoró de Julio Ramos, reconocido empresario de medios, dueño de Ámbito Financiero, con quien comenzó una historia de amor cuando tenía 30 años y que duró una década.

Juntos tuvieron dos hijos, Julia y Augusto, pero sin embargo esa historia se convirtió en un calvario para ella. En 2006 Silvana Suárez se divorció del periodista y lo denunció por violencia de género.

Desde aquel entonces, la ex Miss Universo decidió hacer un cambio radical en su vida. Se enfocó de lleno en la pintura, trató de enfocarse en su bienestar y con el tiempo dejó Buenos Aires para trasladarse a aires serranos.

Silvana se mudó a Córdoba, más precisamente al hermoso Valle de Traslasierra, donde de a poco construyó su casa ecológica con troncos de madera, piedras y cristales. Allí pasa sus días dedicada al arte, la sanación y el crecimiento espiritual.

Hace un año atrás, y en diálogo con La Nación, confió al respecto: “Estoy en Nono, a cinco minutos de Mina Clavero, en Traslasierra. De Merlo, San Luis, me separa menos de una hora de distancia. Es una zona de pueblitos muy lindos, con muchas sierras y con el Champaquí muy cerca, así que la vista es hermosa y bien distinta de acuerdo a donde uno se pare y mire”.

Según admitió, ha tenido varias parejas desde su divorcio de Ramos, “pero el sinónimo de pareja es lucharla. Si bien hay cosas que uno superó, tenés memoria. Antes, me apuraba. Ahora, ya no me apuro”. Esto dejaría en evidencia que actualmente no se encuentra involucrada en ninguna relación sentimental.

En 2012 se conoció que Suárez estaba viviendo un apasionado romance con Wanlee Youn, un norteamericano a quien conoció en Punta del Este un año antes. Luego de un tiempo de intercambio de conversaciones a la distancia vía Skype se reencontraron y apostaron al amor.

Tras seis meses de romance y convivencia, aquella historia terminó y desde aquel entonces nunca más se le conoció una pareja pública. Por otra parte, Silvana Suárez mantiene su vida amorosa en reserva y nunca más hizo referencia al tema.