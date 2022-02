Quiénes fueron las parejas de Pablo Goycochea antes de Flor de la V

Flor de la V formó una de las familias más bellas de Argentina. Desde que se convirtió en mamá de Paul e Isabella la actriz no ha parado de compartir los emotivos y divertidos momentos que disfruta con ellos.

Lo mismo sucede con su historia de amor con Pablo Goycochea. Desde que se conocieron, el público los ha visto juntos y viviendo su vida sin miedo al qué dirán. Su romance se caracteriza por ser sano y sólido.

Juntos han vivido situaciones difíciles y otras algo complicadas, pero nunca se han separado. Y aunque resulte extraño imaginar a Pablo con otra persona que no sea la vedette, lo cierto es que antes de ella ha tenido otras parejas.

Las parejas de Pablo Goycochea antes de Flor de la V

Aunque Pablo Goycochea solo tenga ojos para Flor de la V y para los mellizos, lo cierto es que antes tuvo otras parejas y protagonizó otras historias de amor. Pero, ¿pasaron muchas personas por su vida?

Solo se conoce una relación que tuvo el argentino, aunque no se sabe el nombre de esta mujer. Los detalles que salieron a la luz es que, antes de comenzar una relación con la actriz, estuvo casado con otra muchacha. Con esta misteriosa mujer también formó una familia. Aunque se hayan separado y vivan en casas diferentes, no se separó ni un segundo de sus hijos. De esta manera, fue un padre presente.

Cuando comenzó su romance con la actriz, no dudó en presentarle a sus hijos y formar juntos una familia ensamblada. Durante un programa de televisión, la vedette habló sobre su relación con los chicos. Declaró que creía que no había un secreto para que una familia ensamblada tenga éxito, pero a ella le ayudó que los niños eran pequeños cuando los conoció. La unión surgió durante las vacaciones en Carlos Paz.

Aunque siempre tuvo una buena relación con los hijos de su pareja, reveló que no es fácil ya que no es su mamá y al principio no sabía cómo manejarse. Pero después de tanto pensarlo, sintió que la clave era dejar que todo fluyera.

"Fue hermoso cómo se fue construyendo, después nacieron sus hermanos y se convirtió en una familia ensamblada sin proponérnoslo", comentó Flor de la V. Aunque nunca intentó ocupar el lugar de “mamá“, logró una amistad hermosa que se mantiene presente en la actualidad.

Después de la relación que mantuvo Pablo Goycochea con su anterior esposa, el argentino comenzó a salir con la actriz. Desde ese entonces, nunca más se separaron. Ambos se presumen en redes sociales y se muestran muy enamorados.