Isabella y Paul: así de hermosos están los hijos de Flor de la V hoy

Flor de la V siempre tuvo facilidad para ganarse el cariño del público. Desde el primer momento en que apareció en la televisión, la argentina se destacó con su increíble carisma y su buen sentido del humor.



De esta manera, los espectadores la acompañaron en cada paso que realizó. La han visto formar parte de proyectos muy populares y ambiciosos, donde demostró su talento como actriz y también como presentadora.



Además de estar a su lado en los momentos laborales, también la acompañaron en los sucesos más importantes de su vida privada. Uno de ellos fue cuando conoció al amor de su vida, Pablo Goycochea, y decidieron formar una familia.



De esta manera, la pareja le dio la bienvenida a sus únicos hijos: Isabella y Paul. Desde el primer momento, los mellizos aparecieron en la pequeña pantalla y no tardaron en emocionar a todos los argentinos.

Fuente: Instagram - flordelave

Así lucen actualmente Isabella y Paul, los hijos de Flor de la V

El 25 de agosto de 2011, la vida de Flor de la V y Pablo Goycochea cambió por completo. En aquel entonces, la pareja de enamorados decidieron darle la bienvenida a sus hijos, que fueron llamados Isabella y Paul.



La presentadora logró convertirse en madre a través del método de vientre subrogado, el cual la ayudó a cumplir uno de sus mayores sueños. Desde el primer momento, mostró en la televisión cómo era su faceta de madre y lo feliz que estaba junto a los mellizos.



De esta manera, el público argentino tuvo la oportunidad de ver cómo eran los mellizos desde bebés. Sin embargo, a medida que fueron creciendo, los hermanos se han alejado bastante de la televisión y poco se sabe sobre ellos.





Actualmente, los hijos de la actriz tienen 10 años. Cuando fue su cumpleaños el año pasado la argentina no dudó en compartir un emocionante posteo donde demostró el gran amor y orgullo que siente por ellos.



“Me salvaron con su amor puro incondicional, me dieron fuerzas cuando no las tenía; cuando sentía que el mundo se venía abajo, ahí estaban siempre con su alegría”, escribió en sus redes sociales.



Fuente: Instagram - flordelave

Sin lugar a dudas, Paul e Isabella tienen un gran sentido por la moda. Al igual que Flor de la V, los mellizos lucen con mucho estilo y originalidad sus outfits. Esto se puede observar en la cuenta de Instagram de su mamá, como en las de ellos mismos.



Por su parte, Isabella tiene una cabellera rubia muy larga donde se destacan algunas ondas. En cuanto a Paul, tiene el cabello bien lacio y rubio. Hace unas semanas atrás el jovencito tenía un flequillo de costado. Sin embargo, las últimas imágenes lo muestran con un nuevo corte y mucho estilo.



Fuente: Instagram - flordelave



En cada oportunidad, la actriz demuestra que está feliz de la familia que ha formado con su esposo. Aunque convertirse en madre le generaba mucho miedo, está segura de que tomó la decisión correcta.



¿Qué te parece esta familia?