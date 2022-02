Oriana Sabatini compartió imágenes con su rostro ensangrentado y alarmó a sus seguidores

Oriana Sabatini alarmó a sus millones de seguidores al compartir imágenes con su rostro ensangrentado tras un accidente doméstico que tuvo mientras hacía ejercicio.

Lejos de dramatizar el momento, la cantante decidió subir un video a sus historias de Instagram con el epígrafe “Siempre triunfando yo”, y una sonrisa a pesar del golpe que sufrió.

Sin aportar muchos detalles, Oriana Sabatini dejó en claro que el accidente se produjo en el gym de la casa en la que se hospedia en Miami. Con un hilo de sangre cayendo desde su frente hasta la nariz de la cantante, Oriana etiquetó a su entrenador personal en el breve pero contundente video.

Las impactantes imágenes que compartió Oriana Sabatini.

Trasa la preocupación de sus fans, Oriana Sabatini aclaró: "Me la puse contra un estante, pero estoy bien”. La artista se encuentra en Estados Unidos trabajando en nuevas canciones para su próximo álbum.

En el clip que causó impacto además se puede notar el nuevo color de las cejas de Oriana, que optó por un platinado durante su estadía en nuestro país.

Noticias Relacionadas El categórico cambio de look de Barbie Vélez que dividió la opinión de sus seguidores

El nuevo look de Oriana Sabatini no contó con la aprobción de sus admiradores, que se despacharon con todo tipo de comentarios. "Me hago eso y no salgo más a la calle", "No entiendo este tipo de tendencias", "Innecesario", " No es por ahí", "Me da impresión", "Innecesario"; fueron algunos de los mensajes que recibió.