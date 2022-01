Oriana Sabatini se platinó las cejas y sus seguidores destrozaron su look

Oriana Sabatini nunca le ha temido a los cambios, y esta vez la cantante apostó por una de las tendencias del momento y se platinó las cejas. Sin embargo, sus seguidores no quedaron conformes con el resultdo y destrozaron su look.

Mientras disfruta los días del verano en nuestro país junto a su familia, Oriana Sabatini sorprendió a sus millones de fans al lucir sus cejas platinadas.

Cejas platinadas: el controversial look de Oriana Sabatini.

Si bien cuando la artista compartió un video con su nuevo look, sus segudores pensaron que se trataba de un filtro de la red de Instagram, luego su estilista Zacarías Guedes compartió una foto que demostró el rotundo cambio de Oriana Sabatini.

Los comentarios de los internautas no tardaron en llegar. En su mayoría con opiniones negativas sobre la tendencia adoptada por Oriana. "Me hago eso y no salgo más a la calle", "No entiendo este tipo de tendencias", "Innecesario", " No es por ahí", "Me da impresión", "Innecesario"; fueron algunos de los mensajes de los fans.

Kendall Jenner fue una de las primeras en platinar sus cejas en 2014. Luego otrasa figuras como Kristen Stewart y Bella Hadid incursionaron también en el llamativo estilo.