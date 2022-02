El mal momento que vivió María Becerra arriba de un escenario

María Becerra es una de las artistas del momento más queridas y por ello, no es extraño que rompa récords. Este fin de semana se presentó en La Fiesta Nacional de la Manzana, en General Roca, y luego de Carlos Vives, se convirtió en la artista que más convocó en la historia del festival.

Sin embargo, lo que todo parecía que iba a ser pura felicidad, no lo fue. La artista vivió un mal momento arriba del escenario: tuvo problemas con el sonido y al terminar, sonó una canción de su ex, Rusherking. "Dimos un show para más de 100 mil personas, fue el más convocado que tuvimos. No lo puedo creer", contó a sus miles de seguidores en Instagram.

"Tuve problemas de la garganta. Debí tomar corticoides y estuve al filo. Vocalizando en el camarín, se me cortaba la voz justo antes de salir. Media difónica mi voz, tenía mucho miedo. Nunca salí a cantar tan nerviosa", continuó.

Y reconoció: "Salgo y en el primer tema no me escuché a mí. Tenía cambiada la frecuencia y escuché la voz de mi corista. Todo el tema lo hice muda. Repetimos la entrada. Me bajé súper feliz pero algo frustrada porque hubo canciones en las que no me escuché".

Como si esto fuera poco, cuando finalizó su presentación comenzó un tema de su ex. "María becerra terminó de tocar y el sonidista le manda el nuevo tema de Rusher. ¡Increíble!", publicó una de las fanáticas de la cantante en Twitter.