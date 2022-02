A dónde se fue a vivir la ex de Fabián Gianola tras las denuncias

Los días para Fabián Gianola van de mal en peor. A la seguidilla de denuncias por abuso sexual en su contra, se suma esta semana la renuncia de sus abogadas.

Según confiaron en Intrusos (América TV), el humorista le pidió a todo su entorno que no lo abandone. Además, aseguran que se siente mal fisicamente, está encerrado en su casa y no quiere salir ni al supermercado.

Con todo esto, esta semana dos nuevas personalidades del mundo del espectáculos se sumaron a las acusaciones contra Fabián Gianola. Por un lado fue Nito Artaza quien reveló lo mal que la pasó su hija Sabrina cuando trabajaban en Entretelones.

Luego, quien salió a hablar fue la actriz Mabel Gagino, quien acusó al actor de haber abusado de ella en su camarín. La artista de 71 contó la situación que vivió en 1993 con él.

Gagino contó que Gianola la acorraló, le pidió que le muestre los pechos y sacó a lucir toda su desnudez frente a ella. Aseguró también que la situación fue tan violenta que si no hubiese intervenido otra persona no sabría en qué habría terminado.

"Es un machista, un perverso. Tiene esa cosa que te paraliza, te va enroscando. Cuando la piba gritó, recién ahí lo empujé y salí. Luego me hostigó durante todos los ensayos. No me podía aprender la letra, porque su sola presencia me paralizaba. Me decía barbaridades por lo bajo, me humillaba”, terminó su relato.

Sumado a todas estas novedades, quien se refirió al respecto en Polino Auténtico (Radio Mitre) fue Mariana Brey. Retomando los comentario de Nito Artaza sobre lo que le reveló su hija, la periodista completó la información y dio pie a una interesante pregunta.

“Cuando renunció Sabrina, justamente, quien la reemplazó fue Fabiola Yañez, la actual primera dama. Yo lo que pienso siempre, es que a mí me gustaría escuchar a su esposa que estuvo casada tantos años con él, porque no es un hombre que estaba solo”, dijo la panelista.

Fabián Gianola y su mujer, Verónica Suárez, estuvieron juntos por 29 años, 26 de los cuales casados. Se separaron recién en el verano del 2017, por lo cual ella estuvo junto a él durante todos estos perversos actos y hay dos opciones: no sabía nada y no se daba cuenta, o estaba enterada de todo y miraba para otro lado. Es muy difícil no ser consciente de con quién uno convive.

Sin embargo, cuando se desató todo este escándalo, Verónica jamas salió a hablar, contar su experiencia o verdad. Fuentes cercanas a la mujer le aseguraron a MDZ Online que ella decidió dejar atrás Buenos Aires para evitar estar involucrada.

Suárez quiso escapar del accionar de Fabián Gianola y decidió instalarse en el interior del país, más precisamente en la localidad de Rosario. Mientras tanto, sus hijos decidieron quedarse acá y afrontar la verdad de su padre, siendo su hijo Nicolás quién le paga el alquiler dado que está en la quiebra.