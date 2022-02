Una mujer de 71 años se suma a las denuncias contra Fabián Gianola

Mabel Gagino relató el calvario que vivió con Fabián Gianola cuando le tocó trabajar con el actor hace 30 años. La mujer, que en la actualidad tiene 71 años, contó detalles de lo ocurrido en 1993, en diálogo con Nosotros a la mañana (El Trece).

La mujer recordó que compartió ámbito de trabajo con el actor, quien fue acusado de abuso sexual en la Justicia por varias mujeres del medio, y allí sufrió todo tipo de vejaciones. "No me sorprenden las denuncias contra Fabián porque cuando él era joven y estaba recién casado ya tenía esas mañas. Siempre buscaba una chica con la que arrimarse para que sea su amante", reveló.

"Es un psicópata y un perverso de libro", sentenció. "Como es violento, lo mío no empezó como abuso, sino que primero trató de humillarme, denigrarme y hacerme sentir mal como actriz en el escenario. Es un sobrador. Yo lo veía y me paralizaba del miedo que tenía", recordó.

"No me podía aprender mis diálogos y le paré el carro recién cuando mi compañero de obra me dijo: ‘No podés permitir que un pelotudo arruine tu trabajo’. Recién ahí reaccioné. Pasaba por al lado de él y me pedía que le muestre los pezones. Un nivel de ordinario importante", aseguró.

Finalmente, agregó. "Un día entré al camarín de su amante para llevar unas cosas y volvió a insistir. Me dijo que si yo le mostraba, él hacía… una barbaridad. Ahí se sacó todo. La denuncia de Julia es parecida. Evidentemente Gianola tenía un patrón, un modus operandi", sentenció.