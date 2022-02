Cómo está hoy Albertito, el hijo de Alberto Olmedo, a 34 años de la muerte del famoso cómico

Pocas figuras alcanzan semejante status por su brillo, por su talento y por las risas que generó en millones de argentinos como Alberto Olmedo. El cómico es una leyenda, un verdadero icono de la cultura de este país y a pesar de los años de su partida continúa en el inconsciente colectivo.

El humorista llenó de emociones durante años, con todos sus personajes que permanecen grabados en la retina y que regresan con segmentos en la pantalla chica o con videos virales en las redes sociales. En marzo se cumplirán 34 años de ese trágico accidente en Mar del Plata.

Esa noche fatídica, Alberto estaba acompañado por Nancy Herrera, que transitaba por un embarazo, ahí en su vientre crecía Albertito. Este joven dispuso de visibilidad durante años por su linaje y alcanzó notoriedad, aunque luego optó por el bajo perfil.

El miércoles, Telefe Noticias exhibió una entrevista muy emotiva con el heredero del cómico, en la que caminó por diversas aristas y describió su presente y todo lo que vibra en su interior por su padre, a quien no conoció, pero de quien recibió muchas características.

En cuanto a la fuerza de ser el hijo de Alberto, el joven narró: “Yo hago que el apellido no sea un peso. Cuando tenés que ir a un lugar y decir el nombre y apellido yo digo Olmedo Alberto porque si decís Alberto Olmedo ya paran las orejas. Trato de que no sea una carga. Al no conocerlo, traté de hacer mi camino y hacer cosas propias sin andar diciendo que soy el hijo de él. Siempre a pulmón”.

A la hora de recorrer esos últimos instantes de vida del humorista, Albertito compartió su versión de los hechos: “Lo que me contó mamá es que se juntaron, le contó que me iba a tener, estaban festejando, fue al balcón y por hacerse el chistoso le salió mal. Ella me dijo que lo quería agarrar, pero era un peso muerto contra alguien que no tenía fuerza. En un momento se le zafo y hay que agradecer que mi mamá no se fue con él abajo. Ella me cuenta lo que pasó y queda ahí. No es que no me interese, sino que no me llama seguir preguntando”.

El fenomenal actor ya tenía otros hijos, pero Albertito apenas dio el paso de conectarse hace cinco años. En relación con estos vínculos contó: “Estoy feliz de que me pudiera empezar a hablar con ellos. A la vez, conoces a tus sobrinos. Con el hijo de Mariano nos decimos ‘primo’ porque tenemos la misma edad”.