Adriana Brodsky recordó detalles de la trágica muerte de Alberto Olmedo

El recuerdo de Alberto Olmedo se hace presente cada 5 de marzo. Aquel fatídico día de 1988, el actor cayó desde el piso 11 del Maral 39. Olmedo murió en el pico de plenitud, con funciones a sala llena con Éramos tan pobres, una película recién estrenada dos días antes, y un éxito arrollador en la televisión, como No toca botón.

Uno de los sketches más populares del ciclo televisivo era el de "El Manosanta". La contrafigura femenina era Adriana Brodsky, que acudía a sus servicios, siempre bajo la tutela de su padre, interpretado por Javier Portales.

A 33 años de la muerte de Olmedo, la actriz estuvo invitada al piso de Fantino a la tarde, y recordó al cómicos más importantes del país.

"El Negro tuvo algo que no tuvo ninguno, que es la ternura. Tenía una fórmula que era la comicidad y la ternura, una mezcla explosiva, eso es lo que yo siempre percibí"; señaló la actriz. "Había ternura en sus ojos, en su forma de cuidar a la gente. Porque si te perdías con la letra, el no te exponía adelante de la cámara", agregó.

"La muerte de Olmedo me tiene sin respuestas todavía. Sé que me arrancó el alma", reconoció la actriz, que lamentó el poco tiempo que pudo compartir con el actor: "Yo estaba casada y prefería irme a mi casa. Me perdí esas noches de champagne, de joda, de diversión", admitió con amargura.

Adriana contó que ese fatídico verano, ella estaba haciendo temporada en Villa Carlos Paz y se enteró del fallecimiento de Olmedo por los medios. "Primero no lo podíamos creer, pensamos que era una joda. Nos costó darnos cuenta de que era cierto y fue tremendo. Fue una sombra que nos mató a todos", sentenció.

"Se paraba el país para ver al Negro. Era la pizza, el sillón, la familia frente a la tele, los chicos espiando", evocó, y reveló que hace poco se topó con El Manosanta está cargado en la televisión y, después de mucho tiempo, se animó a verla. "Me di cuenta que me reía bastante, y también me agarró una angustia... Las dos cosas juntas, y creo que en definitiva atrapé la esencia de él. La comicidad y la ternura, era pícaro y era un bebé", analizó.