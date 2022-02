Maite Peñoñori reveló por qué no se banca a Nicole Neumann: "Ella es muy…”

Quienes trabajan en los medios están acostumbrados a lidiar continuamente con el fino equilibrio entre sus opiniones personales, simpatías y rechazos, y la tan mentada objetividad a la hora de transmitir información. Pero, claro, en el mundo del espectáculo esto, muchas veces, se hace más difícil.

Porque muchas celebridades y no tanto tienen sus caprichos, sus reacciones y modos, y no siempre caen bien, como a Maite Peñoñori, que se sinceró al aire sobre la “bronquita” que le tiene a Nicole Neumann, una de las figuras que más dolores de cabeza y sinsabores le dejó en su carrera como cronista.

¿Cómo fue que Maite dejó al descubierto que no se banca ni un poco a Nicole? Todo empezó cuando en el programa de América debatían sobre las vacaciones de la modelo en Valencia, a donde fue con su novio Manu Urcera para acompañarlo en la Pretemporada de automovilismo.

Luego de algunos comentarios maliciosos de parte de los panelistas, Dani Ambrosino señaló un punto que le llamó la atención. "Noto en este panel mucha animosidad en contra de Nicole Neumann", expuso, refiriéndose a las intervenciones de Guido Zaffora y de Peñoñori.

Mientras Guido se desentendió del tema, Maite recogió el guante y, haciéndose cargo de la poca que onda que tiene con la blonda, admitió, pícara: "Yo sí, debo reconocer un leve resentimiento de cronista; un poquito, debo reconocerlo”.

Divertida, Flor de la V quiso saber a qué se debía esta mala onda, y la ex angelita no dudó en contar sus razones, que se relacionan a la actitud que la rubia le demostró cada vez que ella se le acercaba para hacerle una notas cuando Nicky participaba en Nosotros a la mañana: “¡Porque Nicole no te para nunca".

"Ella es muy difícil. Ella no frenaba nunca. O salía de Kuarzo, de la productora, se ponía sus anteojos, no frenaba y tiraba respuestitas, mientras abría o cerraba el baúl y hacía cosas", detalló Peñoñori, que la pasó mal cada vez que se enfrentaba a esta famosa “difícil” y poco predispuesta.

“¡A vos no te frenaba porque sos mala, malísima!”, le espetó Zaffora a su compañera, filoso, luego de asegurar que trabajó con Neumann y que es “divina”, la mejor persona del mundo. Hace unos días, la ex LAM contó el momento más tenso que vivió con un entrevistado cuando trabajaba con Fabián Doman.

"Por lo general, han sido todos muy generosos. Con el que tuve la peor experiencia fue con el Polaco, pero con el resto muy bien", dijo, y remarcó: "Fue muy incómodo. Él me empezó a chicanear. Fue raro".