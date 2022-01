Quién fue el famoso cantante que le hizo pasar un mal momento a Maite Peñoñori

Tras su salida de LAM, Maite Peñoñori se incorporó al staff de Intrusos y durante su debut en la nueva señal televisiva, la panelista habló sobre su trabajo con diversas figuras del medio artístico. Así fue que contó lo que le ocurrió con Alejandro Fantino cuando trabajaba con Fabián Doman. "En ese momento estaba muy de moda la grieta y era muy común ir a la salida de Intratables a buscar gente", indicó al aire.

Y agregó: "Me acuerdo que una vez que Alejandro Fantino me dijo: 'Maite, todo bien, me caés re bien, pero no voy a darte una nota todos los días para hablar de la grieta". Sin embargo, no fue con él con quien vivió un mal momento durante su carrera periodística, sino que fue un famoso cantante quien la puso en aprietos una vez y la hizo vivir una incómoda situación durante una nota.

El Polaco y Barby Silenzi

"Por lo general, han sido todos muy generosos. Con el que tuve la peor experiencia fue con el Polaco, pero con el resto muy bien", señaló al aire y remarcó: "Fue muy incómodo. Él me empezó a chicanear. Fue raro".

En ese entonces, el intérprete de cumbia se estaba separando de Barby Silenzi y no quería hablar sobre el tema. Ante la insistencia de la comunicadora, él le dijo: "¡Ya está! De verdad. Ahora sí, ¿nos pueden respetar un poco? ¿Podés parar un poco? De verdad". Incluso, él le advirtió: "Todo vuelve, ojalá que no te pase".

El hecho no pasó por alto para la panelista y quedó marcado como el peor que vivió, hasta ahora, en su carrera en los medios.