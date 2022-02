Luis Majul y una durísima crítica a América TV

La crisis de América TV no es ninguna novedad: desde hace semanas protagoniza un éxodo de figuras. Muchos de los referentes del canal optaron por retirarse hacia nuevos rumbos y no hay quien no haya hablado sobre esta situación. Ahora, uno de los que opinó sin filtro fue Luis Majul, quien hoy trabaja en LN+ y Radio Rivadavia pero en el pasado supo destacarse en la anteriormente mencionada señal televisiva.

Sobre lo que sucede en el canal, expresó: "A América ya lo destruyeron. Más allá de las formas de manejar un canal, que tienen particularmente un par de personas, de arriba hacia abajo generó un nivel de maltrato que se nota mucho, es muy tóxico. Lo lamento por la gente valiosa que hay ahí".

Luis Majul

Y, en diálogo con La Once Diez, continuó: "Es un ambiente muy tóxico, tarde o temprano se va a ir mucha gente de América y A 24. América perdió audiencia, perdió imagen, perdió activos. A 24 vale mucho menos que antes".

"Hace un tiempo comprendí, que los programas de noticias tienen presencia cuando hay continuidad porque todos los días pasan cosas. Hay una demanda que tiene que ver con la coyuntura", analizó.

Pocos días atrás, América TV estuvo en boca de todos cuando Antonio Laje irrumpió nuevamente en la pantalla luego de tomarse un receso estival y tras haber sido acusado de maltrato laboral por varias compañeras. Si bien el colectivo de Periodistas Argentinas emitió un duro comunicado para evitar su regreso a la televisión, al parecer, el canal no hizo acuso de recibo. Lo que se pretendía era que hasta que la Justicia no tomara una posición al respecto, el conductor no regresara a la TV.