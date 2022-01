A pesar de las fuertes denuncias, Antonio Laje volvió a la conducción en América TV

En noviembre del año pasado, Antonio Laje estuvo en boca de todos luego de que María Belén Ludueña quedara afuera del noticiero de América TV. En ese entonces no paraban de crecer los rumores sobre el maltrato que habría recibido de parte del conductor y a esto se sumó una serie de testimonios de muchas periodistas y ex compañeras de trabajo, que lo acusaban de "agresivo, maltratador" y de tener reacciones violentas.

Luego del gran revuelo, Laje se tomó vacaciones y ahora, antes de que retomara su puesto de trabajo, el colectivo de Periodistas Argentinas emitió un duro comunicado para evitar su regreso a la televisión. "Consideramos que respetar los tiempos de estas instancias de diálogo es fundamental para lograr una solución", enfatizaron sobre el final del texto.

Lo que se buscaba era que hasta que la Justicia no tomara una posición al respecto, el conductor de América TV no volviera a la pantalla chica. Sin embargo, los pedidos no se hicieron escuchar y esta mañana, el periodista arrancó una nueva emisión de Buenos Días América.

Antonio Laje volvió a América TV con nuevo equipo

Con una sonrisa en su rostro, Laje se mostró "feliz por contar con un nuevo equipo" y agradeció a Priscila Crivocapich y Eduardo Battaglia por haberle "cuidado del lugar" durante su receso laboral. Junto a él, estarán al aire Darío Mizrahi, Ramón Indart, Malena de los Ríos, Mariana Shaalo, Sergio Jalfin y Carlos Salerno.