Los repudiables dichos de un comediante sobre Flor de la V: "Es un hombre"

Rodolfo Samsó alcanzó una notable popularidad gracias a su paso por el programa que conducía Marcelo Tinelli en la televisión en la década de los '90. Su nombre no es tan conocido en el mundo artístico como si lo es su apodo: Alacrán, en alusión a uno de sus personajes y por el cual todos los llaman.

Ahora, el comediante pasó por el programa radial de Ulises Jaitt y generó un gran revuelo con sus comentarios al aire. "Yo no estoy de acuerdo en decir todes o ingenieres. Me parece que se puede ser muy inclusive, muy inclusivo", comenzó diciendo al inicio de la nota.

Rodolfo Samsó o mejor conocido como Alacrán

Y luego, reflexionó sobre los nuevos DNI no binarios y la ley de identidad de género. "Yo soy hombre y puedo ser un hombre que le gusten los hombres. Yo soy mujer, y me gustan las mujeres. Pero me resulta raro si yo nací hombre que ponga en el documento que soy mujer. Si nací hombre y me llamo Rodolfo y que digan que porque me siento mujer en el documento pongamos que se llama Roxana y es mujer, en realidad soy hombre y mi cuerpo es de hombre, tengo un miembro", señaló en vivo.

Fue en ese momento que Jaitt aprovechó y le consultó por la flamante conductora de Intrusos. "Flor de la V en el DNI tiene género femenino. ¿A vos no te gusta eso?”, indagó el comunicador.

Alacrán, respondió: "No, no es que no me guste. Yo le pondría el nombre. Si me llamo Rodolfo, pondría Rodolfo. Después, a mi me gustan los hombres. Pero está bien y eso ya es una elección sexual. Es como que en mi documento digan mis elecciones, de qué partido político soy. La elección sexual es personalísima y cada uno puede tomar la que quiera y no hace falta ponerla en el documento".

Acto seguido, realizó un comentario que provocó un gran repudio. "Tampoco estoy en contra de que Flor de la V haga lo que a ella le guste. Digo mi opinión. Para mi es hombre y le gustan los hombres, y me parece absolutamente aceptable. No se me ocurriría cuestionar, me parece bárbaro de verdad", manifestó.