Robertito Funes Ugarte se despidió de C5N con una durísima frase y ya tiene nueva pantalla

Recién instalado en su nuevo trabajo en la pantalla de A24, Robertito Funes Ugarte se despidió de C5N, señal para la cual trabajó durante muchos años, con una durísima frase.

“No tenía ganas de estar ahí. Sentí que ya cumplí mi ciclo, ya estaba, Yo sentía que ya no pertenecía al lugar. Ya me sentía sapo de otro pozo y no me valoraban el trabajo”, confesó en diálogo con el programa radial Pasa Montagna (Radio Rivadavia AM 630).

Además, Robertito Funes Ugarte contó que la mayoría de sus compañeros en C5N también ya habían habían abandonado su trabajo en ese canal. “Me dio pena dejar a los pocos compañeros que quedaron de la otra era”, comentó.

Sobre su nuevo destino profesional, el periodista mendocino explicó: “Estoy en un momento muy bueno de mi vida. A24 me dio una nueva oportunidad y yo la tomé”.

Junto a Mariana Contartessi, Funes Ugarte conduce desde esta semana en A24 el ciclo El Diario de la Tarde, en la franja horaria de las 15 a 17.

“Los cambios son necesarios y dan sus frutos, salir de la zona de confort es sano y animarte a lo que viene mucho más saludable. Ya les contaré...”, había anticipado Robertito a mediados de febrero desde su cuenta de Twitter.

Hace algunos días, sobre su decisión de cambiar de pantalla, el carismáitico comunicador enfatizó: “Feliz de haber dado este paso y vivir el presente. De concentrar la cabeza y el espíritu en algo conjunto: el bienestar. Cuando la vida va en sincronía con tu trabajo es porque estás haciendo lo que te gusta y en el lugar correcto”.

Por otro lado, durante esta temporada Robertito Funes Ugarte seguirá al frente Quién sabe más de Argentina (TV Pública) y el segmento TaxiFe (Telefe Noticias).