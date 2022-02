Socios del Espectáculo anunció su fecha de estreno en El Trece

Socios del Espectáculo ya tiene todo listo para desembarcar por la pantalla de El Trece. El nuevo programa de chimentos conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich anunció fecha de estreno para el próximo 7 de marzo a las 11 hs, ocupando el lugar que dejó vacante Ángel de Brito con Los Ángeles de la mañana.

Fueron los propios conductores quienes confirmaron la noticia. "Estamos súper entusiasmados por esta llegada a El Trece. Ser parte de esta gran familia y empezar Socios del Espectáculo, en las mañanas del canal, con todo lo que hace del contenido que la gente compró y gusta tanto de nosotros“, manifestó Lussich a eltrecetv.

Por su parte, Pallares admitió que le genera mucha expectativa después de estar varios años en la pantalla de América. "Es tan potente, tan familiar, a nivel nacional, y tan a fin a lo que nosotros hacemos, que es un periodismo más divertido", aseguró.

A los ex Intrusos se les sumarán en el panel nombres de la talla de Graciela Alfano, Karina Iavícoli, Paula Varela, Mariana Brey y Luli Fernández.

Sobre el proceso de selección de las integrantes del panel, Pallares reveló en una entrevista: "Graciela Alfano es un nombre que propuso el canal. Fue una negociación con el canal. El canal quiere una cosa y nosotros otra. Vamos negociando", aclaró.

Además, detalló cuáles fueron los pedidos que le hicieron desde la producción y cuál va a ser el tono de su nuevo programa. "Nos pidieron que hagamos lo que estábamos haciendo, que sea divertido, que sea con ese tono", contó.

Rodrigo Lussich, Adrían Suar, Adrían Pallares y Pablo Codevila.

"Nosotros siempre hicimos lo mismo: jugamos con quien quiere jugar en el mundo del espectáculo. El chimento para mucha gente se convirtió en buchón y yo no quiero dar buchón. No me divierte eso", finalizó.