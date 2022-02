La furia de Ana Rosenfeld en un restaurant en Punta del Este

Ana Rosenfeld fue noticia esta semana al confirmar que será una de las panelistas del nuevo programa que conducirá Ángel de Brito por la pantalla de América. La abogada se sumará a un panel picante integrado por Yanina Latorre, Andrea Taboada y Pía Shaw.

Mientras tanto, la abogada viajó a Punta del Este para aprovechar unos días de descanso. Durante su estadía, estuvo compartiendo con sus seguidores de Instagram contenido de su día a día. Hasta que este sábado se topó con una situación desagradable y no dudó en denunciarla.

"La verdad que he visto cosas raras en mi vida, pero lo que está haciendo este no da", señaló Rosenfeld mientras captaba con su teléfono celular lo que sucedía. Mientras almorzaba, la abogada veía cómo un hombre le sacaba los piojos a una mujer, en una mesa cercana. "Estamos en un restaurante", agregó. "Fuera de lugar", cerró su comentario.

Mientras mucho se rumoreaba y poco se sabía sobre la confirmación del panel de LAM, la abogada de las famosas, anunció su presencia sin demasiados rodeos, con un posteo su perfil de Instagram: "Este año diferente, me van a ver todos los días en #LAM", escribió la letrada.

Será un año muy especial, que afrontará sin la compañía de su esposo, Marcelo Frydlewski, que falleció en octubre pasado tras permanecer un mes y medio internado en una clínica de Miami a raíz de una complicación en su cuadro de coronavirus. El empresario y la abogada habían estado juntos durante 36 años.

El pasado 13 de diciembre, Rosenfeld festejó su primer cumpleaños sin su marido y compartió un duro mensaje junto a una postal. "Hoy es un día especial para mi y para mi familia. Cumplo 67 años. Hoy muchos amigos y muchos seres queridos me acompañan y me dan energía y trasmiten cariño y fuerza pero me falta lo más importante de mis últimos 37 años...", comenzó diciendo.

Y continuó: "Desde que te conocí amor de mi vida, siempre me sorprendiste con enseñanzas, sonrisas, alegrías… todos los 13 eran especiales para mi. Este es diferente pero estoy segura que desde donde estés, estás brindando por la vida para homenajearme como siempre lo hiciste. Hoy brindaré por nuestro amor".