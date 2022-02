Cuál fue el corte definitivo que la China Suárez le dio a su relación con Paula Chaves

El Wandagate no solo afectó a sus tres involucrados, la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi, sino que terminó trayendo problemas en todo el círculo cercano de sus protagonistas, incluida Paula Chaves.

El affaire que tuvo la actriz con el futbolista destapó el escándalo más impactante del 2021 para el mundo del espectáculo. Y aunque las heridas ya comienzan a sanar poco a poco, algunas no tienen cura.

Cuando la China Suárez tomó la decisión de comenzar un coqueteo virtual con el marido de Wanda Nara, nunca pensó que las consecuencias le tocaban muy de cerca. Parece que la actriz se olvidó de que era amiga de Zaira Nara, hermana de la mujer de su “amante”.

La amistad de la ex Casi Ángeles con la modelo y conductora tiene estrecha relación con el grupo que también conforman Mery del Cerro y Paula Chaves. Y es lógico que tras lo sucedido Zaira no quiera seguir teniendo un vínculo con quien casi rompe su familia. Pero la decisión de las demás involucradas es muy personal.

Mery del Cerro optó por apoyar a la China y en el programa de Catalina Dlugi aseguró que continúa siendo amiga de ella y que nunca se puso de acuerdo con Zaira y Paula para asumir una posición al respecto.

Pero del lado de Paula Chaves nada es igual. Cuando Wanda Nara vino al país, la conductora compartió imágenes almorzando con la empresaria, lo que dio a entender su posición.

Además, en noviembre pasado la mujer de Pedro Alfonso visitó el programa de Vero Lozano y habló al respecto: "Es horrible, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada. Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo”. Con eso dio a entender su lado en medio del conflicto.

Pero ahora, fue la China Suárez quien con un gesto contundente dejó en evidencia que su amistad con Paula Chaves está cien por ciento terminada, y no hay vuelta atrás.

La actriz decidió dejar de seguir a su ex amiga en las redes sociales y eso no pasó desapercibido para Estefi Berardi, quien siempre muy atenta, lo reveló por medio de sus propias redes. ¿Habrá pasado algo más?