Los canjes entre marcas y artistas no son ninguna novedad. Desde siempre figuras del mundo del espectáculo han intercambiado productos con diversas empresas por publicidad. Diariamente son más los que se suman a esta práctica y en las redes sociales todos se encargan de compartir sus famosos "chivos".

Ahora, al parecer, quien no cumplió con su palabra y no subió lo que prometió fue Barby Silenzi. No es la primera vez que la señalan por incumplir con los canjes. En el 2020 recibió pijamas y nunca subió el contenido a su cuenta de Instagram y en ese entonces la empresa la "escrachó" en la red. Ahora, pasó lo mismo pero con otra marca de indumentaria.

"Hola, ¿nos podés responder? Seguimos esperando los buzos", redactaron desde la empresa en una de las publicaciones de la mujer de El Polaco y ella eliminó el comentario al instante. Según trascendió, le dieron cuatro buzos por un valor de 22 mil pesos y ella no sólo nunca publicó lo prometido, sino que tampoco respondió ante los pedidos del local.

"Ya pasó la temporada. Lo que queremos es que nos devuelva los cuatro buzos que le mandamos", le expresaron a la bailarina. Fue la cuenta de Instagram LoMasPopu quien se encargó de viralizar las capturas donde se puede ver que la empresa le escribe reiteradamente a la artista.

Escracharon a Barby Silenzi en las redes y este es el particular motivo

"Están cayendo todos los famosos. Ahora un emprendedor le pide a Barby Silenzi que le devuelva unos buzos", escribieron desde la cuenta mencionada anteriormente.