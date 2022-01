Cómo se conocieron El Polaco y Karina La Princesita

Flor de la V está dando mucho de qué hablar con su nuevo programa: La Noche de la V. El ciclo, que se emite por la pantalla de América TV, sale los sábados y domingos a las 22 y ya lleva dos semanas al aire. La conductora recibe a grandes invitados en el piso y ahora, uno de los que la acompañó fue El Polaco.

Flor de la V

El cantante habló de todo frente a las cámaras y contó cómo conoció a Karina La Princesita, la mamá de su hija Sol y con quien estuvo en pareja por varios años. Hoy, cada uno volvió a rehacer su vida y él se encuentra con Barby Silenzi.

"Éramos muy chicos, los dos empezamos muy de abajo. Tenemos a nuestra hija Solcito que va a cumplir 15 que canta como la madre, espectacular", comenzó diciendo el intérprete de 'Deja de llorar'.

Sobre cómo se conocieron, relató: "Yo estaba en mi primer grupo donde después me hice solista y ella ya era Karina. Un día fui a verla a un boliche de zona Oeste. Yo no tenía un mango, no sé ni cómo llegué hasta ahí".

"Yo no sabía que tocaba ella, fui porque tenía ganas de ir a bailar con mis amigos. Bueno eran como las cinco de la mañana, yo me había tomado unas cervezas... no sé por qué en un momento le fui a tocar los tobillos y le dije 'hay otra cantante que no me llega ni a los tobillos'. Ella estaba con el novio y al pie le dije 'vos también sos muy lindo'", sumó entre risas.