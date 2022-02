Baby Etchecopar no hará el pase con Viviana Canosa en A24 por esta razón

Esta semana, A24 lanzó su renovada programación con sus nuevas incorporaciones. A las emblemáticas figuras del canal se sumaron Robertito Funes Ugarte, Marcela Pagano y Edi Zunino. En búsqueda de liderar el rating, la señal apostó con fuerza al programa de Viviana Canosa y lo ubicó en pleno prime time (de 21 a 23 horas).

Luego, está Basta Baby, el ciclo de noticias de Baby Etchecopar. Lo que sorprendió a muchos fue que, a pesar de la buena relación que la dupla tiene, no realizaran el famoso "pase" entre programas. Se especuló demasiado sobre el tema y quien salió a contar toda la verdad fue Amalia Granata en el ciclo radial de Marcelo Polino.

"Había un supuesto rumor de que Baby no quiere hacer el pase con Viviana y yo averigüé qué pasó", indicó la panelista al aire. "La realidad es que el programa de Baby es una hora y él arranca con un monólogo que dura bastante", continuó.

Y agregó: "Si hacen pase, casi no le quedaría programa, si vos hacés un pase luego de un monólogo de 15 minutos, después no te queda nada, directamente. No es que él no quiere hacer el pase con Canosa, la adora, pero al tener un programa tan cortito, no quiere".

Amalia Granata

Baby comenzó la nueva temporada de su programa "bien filoso" y sobre lo que ocurrirá en este 2022, adelantó: "No vamos a pegar golpes bajos para decir tengo dos puntos más de rating pero vamos a desenmascarar y vamos a usar mucho más respeto que otros programas que no me gustan".