La insólita pelea por la que Verónica Ojeda bloqueó a Gianinna Maradona de su celular

El 13 de febrero, Dieguito Fernando Maradona cumplió 9 años y lo festejó con una reunión familiar en un salón de fiestas en Ciudad Evita. Sin embargo, ni Dalma, ni Gianinna, ni tampoco Jana estuvieron presentes para soplar con él las velitas.

El faltazo de las chicas provocó la bronca de Verónica Ojeda que les salió al cruce en Intrusos con fuertes dichos, y las polémicas que las rodean volvieron a cobrar relevancia. Y ahora, a días de esta fecha especial, salió a la luz uno de los últimos cortocircuitos que distancian cada día más a los hermanos Maradona.

Se trata de un entredicho muy tenso vía chat entre Ojeda y Gianinna que terminó de la peor manera: con un bloqueo del celular. "Hubo una pelea y la bloqueó. Verónica la bloquea a Gianinna por una pelea por el palco de Boca, de Maradona", informó Estefi Berardi en Mañanísima.

"Esa conversación, respecto al palco, terminó en un bloqueo de WhatsApp", agregó la panelista del ciclo de Ciudad Magazine. Y para darle sustento a lo dicho, pasó a leer el mensaje que la mamá de Benjamín le mandó a la ex de su papá.

"Recién corté con mi hermana, y te soy muy sincera, Verónica, a mí lo que me hubiese gustado es que tu mensaje sea lo primero que hagas, y no lo tercero", arranca Gianinna, molesta con cierta actitud de Verónica.

"Primero le dijiste a Sebastián (Baglietto, el administrador de la herencia de Diego Maradona) que el palco pertenece a los herederos, después llamaste a Boca para averiguar. Y cuando todos te explicaron que el palco no tiene nada que ver con la sucesión, me llamaste a mí", siguió.

"Como sabrás, yo no me manejo así y te voy a pedir, por el bien de la relación con Dieguito, que vos hagas lo mismo", explicó. "Por otro lado, sé que el sábado, tanto para Dalma como para mí, va a ser muy duro. Me encantaría que Dieguito pueda estar conmigo, con nosotras”, añadió.

“Pero por otro lado, no sé si voy a poder estar con la energía para hacerme cargo de él. Yo lo busco sin problemas. Y también te digo que yo no voy a ir a buscar la camiseta, prefiero que la traigan al palco", cerró la hermana de Dalma.

A todo este mensaje, lo único que respondió Ojeda fue: “Dale, te entiendo. Beso”. “Ahí se ve que la bloqueó, porque nunca más pudo comunicarse a ese teléfono. Una lástima", comentó Berardi.