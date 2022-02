Feroz cruce entre Verónica Ojeda y Gianinna Maradona: "Que no se meta con..."

Luego de que el representante legal de Dieguito Fernando Maradona asegurara en Intrusos (América) que el menor no tiene vínculo con ninguno de sus hermanos, estalló un feroz cruce entre Verónica Ojeda y Gianinna Maradona.

"Nosotros estamos buscando es la verdad, pero para Dieguito. ¿Somos cinco o somos siete?, porque Dieguito no tiene hermanos. En el cumpleaños no había ninguno. Son temas familiares en los que yo no participo, porque Dieguito tiene el derecho de llamar a sus hermanos cuando tenga 14 años e ir al cine", expresó el abogado Mario Baudry.

En ese momento, Gianinna Maradona estalló a través de sus historias de Instagram compartiendo la conversación que intentó tener con Verónica Ojeda por el cumpleaños de Dieguito.

Además, Gianinna Maradona compartió el diálogo que tuvo con Verónica Ojeda, expresándole su deseo de que Dieguito Fernando sea parte del palco que tiene su padre en la Bombonera, el día del homenaje que el club le organizó a Maradona por su cumpleaños.

Por su parte, Ojeda se comunicó con Maite Peñoñori, para que leyera en vivo en Intrusos las siguientes palabras: "Decile de mi parte que nunca más va a ver a Dieguito. El amor es todo los días, no es solo en los cumpleaños y sí, yo las tengo bloqueadas a las dos, Gianinna y Dalma, me hago cargo. Nunca más van a ver a Dieguito, de ellas no necesita nada".

Luego, Verónica Ojeda redobló contra Gianinna Maradona: "Que no se meta con mi hijo y que no se meta con Mario. Yo no me meto con el séquito de gente que tiene ella que es una bosta. Estas chicas me cansaron, siempre se hacen las pobrecitas que se dejen de joder".