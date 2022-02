La tristeza de Juana Repetto tras despedirse del padre de sus hijos: "No pudimos abrazarnos por..."

En las últimas semanas se conoció la noticia de que Juana Repetto debió aislarse a raíz del Covid-19. Según las distintas fuentes, su hijo Toribio de tan solo cinco años había dado positivo y esto obligó a toda la familia a realizar una aislamiento estricto de manera inmediata para así preservar la salud de todos.

Luego de ese resultado, la actriz finalmente también contrajo el virus ya que comenzó con varios síntomas a las horas siguientes. Tuvo mucho malestar, dolor de cuerpo, resfrío y por momentos altas temperaturas y eso le produjo mucho cansancio. No tuvo ni fuerzas para poder cocinarle a sus hijos, fue muy difícil.

Aunque queda poco tiempo para que le llegue el alta, en esta oportunidad le tocó atravesar un duro momento. Juana junto a sus dos hijos despidieron a Sebastián Graviotto, quien debe emprender un viaje de largo tiempo por proyectos laborales que ya tenía organizado. Pero lo que nadie se esperaba, es decir adiós de esta manera.

Entre tanta angustia, la hija de Nico Repetto manifestó: "Hace más de una semana que no nos abrazamos, que no nos damos la mano, que no nos miramos juntos una serie en la cama porque dormimos separados”, aclarando la manera en que se vivió esta etapa en el hogar.

“Hoy se nos fue por quince días y no pudimos darnos un beso y un abrazo", agregó la artista envuelta en una profunda tristeza por no poder demostrarle cariño al papá de Toribio y Belisario.

También se tomó unos minutos para hablar de las enseñanzas que nos trajo esta pandemia y que nos está dejando a lo largo del tiempo. "Algo habrá venido a enseñarnos justo en este momento el Covid, nos dejó a todos patas para arriba. Nos puso a prueba como familia pero acá estamos", afirmó.

Para sentenciar su relato contó que el primero de sus hijos ya estaba con alta médica y fue el único que pudo darle un abrazo a su papá al momento de la despedida. De esa manera se retiró del hogar con apenas el amor de uno de los pequeños.

Por su parte, Sebastián Graviotto compartió en sus stories de Instagram una seguidilla de imágenes junto a sus dos criaturas como sinónimo de despedida y de cuánto dolor le produce dejarlos por quince días. La familia se extrañará, pero el reencuentro será muy emocionante.