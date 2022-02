El categórico comentario de Mirtha Legrand sobre la posibilidad de entrevistar a Alberto Fernández

Este miércoles, Mirtha Legrand dialogó con Eduardo Feinmann y Jonatan Viale en LN+ y además de hablar sobre sus planes de volver a la televisión, la diva se despachó con un categórico comentario cuando le preguntaron si entrevistaría a Alberto Fernández.

De muy buen ánimo, Mirtha Legrand contó que durante la jornada la llamó todo el mundo y que dio notas desde las ocho de la mañana.

Con respecto a su vuelta a la pantalla chica, Mirtha aseguró: "La semana van a tener noticias. Estoy en tratativas". Luego agregó que saldrá al aire quizá una vez por semana, o tal vez a través de especiales, aunque no especificó si lo hará en el programa de los sábados en la noche o en los legendarios almuerzos de los domingos.

Cuando Feinmann preguntó si tiene ganas de estar otra vez frente a las cámaras, Mirtha Legrand enfatizó: "Sí, tengo ganas de volver". A la vez que reflexionó sobre lo mal que le hizo la pandemia. "Lo pasé muy mal. Estuve encerrada como 300 días. Me hizo mucho daño, a mi físico, a mi alma, a mi cerebro. Estuve muy sola además, no quise que me visitara nadie por temor", remarcó.

En otro momento de la entrevista, cuando Eduardo Feinmann preguntó: "¿Entrevistaría a Alberto Fernández?", Mirtha Legrand respondió categória: "No". Mientras que cuando Jonatan Viale consultó la razón de su negativa, la diva completó: "Porque miente, un día dice una cosa, después se desdice".

Luego, la conductora recordó que ella misma llamó a Alberto Fernández para tenerlo en su programa cuando el mandatario comenzó su gestión, pero contó que él desistió. A su vez, Mirtha Legrand expresó que tampoco entrevistaría a Cristina Fernández.

Además, la diva expresó su preocupación por el crecimiento de la pobreza en nuestro país, la crisis en la eduación y el profundo descontento de nuestra sociedad.

Sobre el final de la entrevista, cuando Eduardo Feinmann le preguntó a Mirtha Legrand si le gustaría ver "presa a Cristina", la conductora respondió: "No, eso no. No me hagan decir lo que no he dicho. Hay que tener mucho cuidado".