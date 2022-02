Isabel “la Coca” Sarli fue un verdadero icono del cine erótico argentino. La actriz, que vivió 89 años, rompió con los cánones de la época con los primeros desnudos en la pantalla de televisión. Asimismo, tuvo hijos y se dedicó a estar muy presente en sus vidas.

La verdadera historia de Isabel “La Coca” Sarli

La actriz, para su época, fue un icono del cine erótico. Así era la Isabel Sarli, una mezcla de auténtica candidez y a la vez una femme fatal. La Coca, como le decían en Argentina, falleció a los 89 años en una clínica de Buenos Aires, desafortunadamente víctima de una complicación pulmonar.

Para una entrevista en el 2010 dijo: “Yo alguna vez fui la nena de mamá y ahora soy una mujer de su casa, con mis hijos. El cine siempre fue un trabajo, yo no pienso en el mito”.

Lejos de ser consciente de todo lo que había provocado, la realidad es que en su momento la Coca Sarli rompió con los cánones de una época, donde precisamente el cine era pacato, con mujeres rubias platinadas y teléfonos blancos, pero ella con su espontaneidad lo hizo saltar por los aires.

Tras pasar los años, y ya considerarse una mujer adulta, la propia Sarli contó que cuando firmó para hacer esa escena que la llevó a estar en boca de todos fue engañada. Bó le dijo que tenía que usar un bañador color carne y que la cámara iba a estar lo suficientemente lejos como para que no se vieran los detalles.

Ese bañador nunca llegó y Sarli se introdujo desnuda. Bó se garantizó que en la edición final los detalles fuesen lo más importante y así fue como nació el icono del cine erótico argentino. Luego, sus trabajos al lado de Bó, su productor y gran amor, fueron imparables.

Cuántos hijos tuvo Isabel "La Coca" Sarli y qué es de sus vidas

La Coca Sarli tuvo 2 hijos adoptivos, Isabel y Martín. Aunque ambos fueron criados juntos por la actriz, en los últimos años quien vivía con ella era su hija Isabelita. La relación entre ambos no era del todo buena y a pocas semanas de la muerte de la actriz se enfrentaron aún más por la herencia de la diva.

Tras varios rumores, fue el mismo Martín quien salió a revelar una serie de audios donde asegura que duda de que el dinero que les dejó su madre se haya repartido de la manera correspondiente, y todo pese a haberse leído el documento donde se expresaba su última voluntad.

“Tiempo atrás hemos hablado mucho sobre lo que pasaría cuando llegue este momento, muchas cosas que hablamos con mi madre, y parece que ella se olvidó completamente de lo hablado, pero bueno, creo que el tiempo acomodará las cosas”, confesó Martín tras la muerte de la Coca Sarli.

La verdad es que, entre los muchos dimes y diretes de esta relación de hermanos, se supo que Isabelita relató que Martín tenía problemas con el juego. Sin embargo, él salió a desmentirlo y contó que sólo jugaba a la quiniela a pedido de su mamá, ya que le gustaba apostar números.

Mientras esperaron la lectura del testamento, Martín le contó al programa de América: "No estoy enemistado con mi hermana pero me bloqueó y no me atiende el teléfono. No sé qué pasa. Hace unos días hablé con mi cuñado Damián (pareja de Isabelita) y me pasó un teléfono que creí era el de mi mamá. Pero cuando lo llamé me enteré que era el abogado de mi hermana. Entonces lo puse en contacto con mi abogada para que se pongan de acuerdo entre ellos".

Así está la relación entre los hijos de Isabel Sarli hoy. En medio de una disputa para ver qué es lo que finalmente heredarán, siguen distanciados.