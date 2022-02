El particular posteo de Luisana Lopilato para confirmar su nuevo embarazo

Luego de que se difundieran algunas imágenes del nuevo videoclip de Michael Bublé en las que Luisana Lopilato aparecía con una incipiente pancita que despertó sospechas de un nuevo embarazo, la actriz confirmó con un particular posteo que espera su cuarto hijo junto al famoso cantante.

"Ooops! We did it again (Uy, lo volvimos a hacer) … bebit@ en camino", esciribó Luisana Lopilato en el epígrafe de una publicación en su cuenta de Instagram, junto a un par de imágenes. En la primera postal, se lo ve a Bublé abrazándola, mientras que en la segunda sus tres hijosestán besando su vientre, en una clara señal de bienvenida al hemanito que llegará dentro de unos meses.

En menos de una hora, el posteo cosechó más de 190.000 likes y cientos de comentarios repletos de afecto de los seis millones de seguidores de Lopilato.

Por otro lado, trascendió que Luisana viajará al país dentro de unos días para rodar una película bajo la dirección de Sebastián de Caro y compartiendo el protagónico con Juan Minujín.

A su vez, Michael Bublé compartió la misma publicación en su cuenta de Instagram y también recibió una gran cantidad de muestras de afecto de sus fans.

El cantante y Luisana Lopilato se comprometieron en 2009 y se casaron dos años después. Los artistas son padres de Noah, de 8 años, Elias, de 6, y Vida, de 3. La familia reparte su tiempo entre Canadá y nuestro país.