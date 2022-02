Se filtran imágenes de Luisana Lopilato que despertaron rumores de embarazo

Luisana Lopilato despertó grandes rumores de embarazo luego que se filtraran algunas imágenes del próximo video que estrenará su marido y cantante canadiense Michael Bublé.

En el videoclip de "I'll Never Not Love You", que sería una secuela de "Haven’t met you yet", se puede ver a Lopilato junto a sus tres hijos y una panza en avanzado estado de gestación. Muchos especularon que se trata de un simplemente disfraz para su papel dentro del videoclip, aunque hay otras personas que aseguran que la pareja espera su cuarto hijo. Hasta ahora ninguno de los dos ha salido a desmentir o a afirmar los rumores.

Como era de esperarse, medios internacionales como TMZ, Just Jared, The Sun y The Daily Mail aseguraron que no se trata de utilería sino que es un embarazo real y que la actriz está en la dulce espera.

En una entrevista que brindó al sitio US Magazine en diciembre, Bublé aseguró que Lopilato le dijo: "Mike, tal vez tengamos uno más". El cantante agregó que cuando trató de opinar al respecto, la actriz le respondió: "Me parece tan lindo que creas que tienes una opción".