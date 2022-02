Durísimo mensaje de Flavio Mendoza contra Alberto Fernández

Flavio Mendoza se mostró furioso durante el cierre de una función de Stravaganza en Villa Carlos Paz y disparó contra Alberto Fernández y su gestión durante la pandemia de coronavirus.

"No te la perdono más", comenzó diciendo el productor teatral en un video que se difundió en las últimas horas en redes sociales. "Yo dije wow, porque yo podía zafar, pero había bailarines, había acróbatas que no tenían para comer, literalmente. Así que la próxima que tengamos que votar pensemos, porque mientras ellos hacían fiestitas en la Quinta de Olivos nosotros nos cagábamos de hambre", agregó.

"Yo, no se la perdono más. Porque yo soy un laburante de este país y le he dado trabajo a montones de personas a lo largo de este tiempo", finalizó.

Esta no es la primera vez que Mendoza critica con dureza al presidente. Hace dos años, tras el anuncio de una nueva fase de la cuarentena, que no permitía la apertura de los teatros, el productor se mostró muy afectado. "Me angustia los que realmente no tienen para darle de comer a su hijo. Creo que los que nos gobiernan tienen que dar un mensaje de que vamos a salir, de que tengamos fe. Eso es lo que no escucho y lo necesitamos", comentó en aquel momento.

"No se le rebeló nadie a esta gente, nadie salió a la calle como en otros países a prender fuego todo. Gracias a Dios que no pasó, pero que nos tengan un poco de respeto. Nosotros somos los que le pagamos el sueldo", sumó.

"Estamos pidiendo que por favor revean esta situación. Son proyectos con mucha gente. De mí trabajan más o menos 300 personas, que son 300 familias. El arte también te cura, te sana. Con protocolos, tenemos que seguir trabajando", advirtió Mendoza.