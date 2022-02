Por qué Miriam Lanzoni llevará a la Justicia a Guido Süller

Al parecer, la batalla entre Miriam Lanzoni y Guido Süller no tiene fin. Todo comenzó cuando el artista acusó a la ex de Alejandro Fantino de no haberle pagado un trabajo que le realizó como arquitecto en su hogar. Agotada del insistente reclamo, el cual considera inexistente, ella lo demandó por daños y perjuicios.

"Guido hizo una refacción como arquitecto en la casa que Miriam compartía con Alejandro Fantino cuando eran pareja. Según él, ella no le pagó la última cuota. Habló con Fantino y él le dijo: ‘Yo le di la plata a Miriam’”, contó Carlos Monti.

Guido Süller

Y sumó: "Esto ocurrió el 25 de diciembre de 2017 en un programa de televisión. Allí Guido Süller dijo: ‘Mejor que no hable de Miriam, se quedó con la plata. Sé que Fantino le dio la plata para pagarme y la última quincena no me la pagó".

Ahora, se supo que los protagonistas se verán en la Justicia cara a cara en dos meses. "El juez, Aldo Mario Divito, del Juzgado Civil 71 resuelve que las partes tienen que encontrarse el próximo 13 de abril a las 9.30 horas", reveló el periodista.

Carlos Monti

Para finalizar, Monti explicó: "Es el paso previo para ver si pueden solucionar esto. Ella quiere que él se retracte y seguramente también un resarcimiento económico. Cuando se inició la demanda, le pedía 400.000 pesos, pero con las actualizaciones el monto será mayor".