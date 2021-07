El peor momento para Miriam Lanzoni: se accidentó y evalúan operarla

Miriam Lanzoni pasó uno de los peores momentos al sufrir un grave accidente doméstico. La actriz de 41 años se dobló el pie saliendo de su casa y se fracturó el peroné. Si bien se encuentra estable, está a la espera de lo que le digan los especialistas por si tiene que pasar por el quirófano o no.

"Estaba saliendo para una reunión, iba re contra mil apurada, llevaba mi cartera, carpetas, las llaves en la mano, iba saliendo corriendo literal y me di cuenta que me olvidaba algo", le contó a Juan Etchegoyen en una entrevista radial.

Y continuó: "Giré sobre mi propio eje, llevaba unas botas como de diez centímetros y antes de salir de mi casa hay un escalón al lado de la puerta, me caí de ese escalón que es bastante pronunciado y me torcí mal el piel".

"Pensé que era un esguince nada más porque me quedó el pie bobo pero pisaba. Mi kinesiólogo me dijo que me quería ver y tengo una quebradura del peroné. Me enyesaron y hoy ya me pasaron a bota, van a ver mañana a ver si sigo con cirugía o no porque está un poco desplazado", agregó.

Mientras tanto, en su cuenta de Instagram, la actriz subió una serie de postales con su bota muy relajada disfrutando de trago. "No es lo que se rompe… Es lo que se construye… Y es también un buen gin tonic a mano. Fractura de peroné baby", redactó.