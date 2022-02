El último adiós a Gustavo Martínez: la tristeza de familiares y amigos en su velatorio

En la madrugada del miércoles se conoció la triste noticia del fallecimiento de Gustavo Martínez, quien murió tras caer desde el piso 21 del edificio donde vivía junto a los hijos de Ricardo Fort. El personal trainer de 62 años tuvo su último adiós este viernes en la cochería Zuccotti.

En un clima de profunda tristeza, comenzaron a llegar familiares y amigos para darle el último adiós al entrenador. Pero la intriga pasó por si iban a acercarse Felipe y Martita o alguna otra miembro del clan Fort, luego de la polémica que se generó entre la familia del mediático y la del personal trainer.

El primero en llegar fue Thomas, sobrino de Ricardo e hijo de su hermano Jorge. Con el correr de la noche también se acercó Karina Antoniali, ex mujer de Eduardo, cuyos hijos se mostraron muy cercanos a los mellizos en el último tiempo.

El primero en llegar fue Thomas, sobrino de Ricardo. (Matías Souto)

Otras de las personas ligadas a la familia Fort que asistió al velatorio fue Marcela Villagra, íntima amiga de Ricardo y pareja de Héctor Tito Speranza. Otro de los famosos que se acercó hasta la cochería fue el diseñador Benito Fernández.

La tristeza con la que se despidió a Gustavo Martínez (Matías Souto)

"La decisión era enterrarlo en el mismo lugar donde están todos los familiares Martínez hasta que hoy se habló que no iba a poder salir de la provincia, así que hablé con el Gobierno de la Ciudad y me pusieron a disposición el cementerio de Chacarita". habían revelado un familiar de Martínez. En este sentido, aclaró que al tratarse de una muerte judicializada, el cuerpo no puede salir de la provincia de Buenos Aires al menos por cinco años ni tampoco puede ser cremado. El entierro será este sábado a las 11 horas.