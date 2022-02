El contundente comentario de Virginia Gallardo sobre la familia Fort: “Te hacen…”

Virginia Gallardo estuvo de novia con Ricardo Fort durante muchos años de su vida, pero en el momento de la pérdida física del empresario su historia de amor ya había llegado a su fin. Sin embargo, la blonda formó parte de la familia y tuvo un excelente vínculo con Felipe y Martita Fort.

En las últimas horas se conoció la triste noticia de la muerte del tutor de los hijos de Ricardo, Gustavo Martínez, y a raíz de este hecho surgieron infinitas versiones sobre el día a día del grupo familiar y generó polémica en el mundo del espectáculo, ya que su deceso se produjo mediante un suicidio.

Durante el programa del cual está como panelista, Gallardo realizó fuertes declaraciones. “Gustavo era una persona que vivía de su trabajo, que dependía de una tarjeta, en este caso, de cuentas bancarias. Era un hombre que trabajaba con los músculos, era entrenador físico y evidentemente, no tenía los medios que los sobrinos quisieron dejar en claro. A ver, no le faltaba nada en cuanto a dónde vivir y qué comer”, manifestó.

Acto seguido, continuó con su discurso y afirmó: “A mí me pasó algo muy concreto que quizás, ellos no lo pueden visualizar. Cuando yo empiezo a salir con Ricardo, que se hizo público que me dio una tarjeta, me regaló un auto Mercedes Benz, una vez me hizo un escándalo porque me fui a hacer una presencia y me dijo ‘vos no necesitás trabajar’”.

Muy compenetrada con sus palabras, Virginia se soltó y agregó: “Yo sí necesitaba trabajar porque con la tarjeta no hago nada. La tarjeta estaba a nombre de Ricardo y cada vez que se utilizaba era porque él permitía ciertos gastos que podía ser un vestido o un zapato. Uno no vive de eso”.

Pero eso no fue todo, la panelista confesó un momento de su pasado con Ricardo Fort y la manera en que repercutió en su vida aquellos regalos tan costosos que le hacía el reconocido empresario. “Cuando Ricardo me regaló el auto, yo me manejaba en colectivo. Yo no tenía plata para pagar el estacionamiento diario. Realmente, no es un el favor el que te hacen. Uno necesita tener dinero en el bolsillo para comprar lo que se necesita", confirmó.

Y ya sobre el cierre de su discurso, fue contundente y sentenció: si encima esos gastos están plasmados en un papel. Esto lo sé porque yo viví, Gustavo también lo sabía. Esto es para que entiendan cómo es el manejo mental y psicológico. Es un ‘que agradezcan que encima tenés una casa y comida’. Y no, las cosas van más allá de eso”.

Actualmente, toda la familia Fort está atravesando un duro momento por la muerte de Gustavo. Los que más sienten esta dura pérdida son Felipe y Martita, ya que ambos mantenían un sano vínculo con él, quien se encargó de su crianza luego de la pérdida de su padre.