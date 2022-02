Luis Ventura reveló un llamativo dato sobre la relación de Ricardo Fort y Gustavo Martínez

Esta semana, la triste noticia del fallecimiento de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor de Felipe y Martita Fort, conmocionó a cientos de personas. Entorno a su muerte circularon varias versiones y finalmente, se concluyó que había sido un suicidio.

El hombre estaba disfrutando de un día normal en familia y de un momento al otro, decidió tirarse del piso 21 del departamento de Belgrano. Su deceso se produjo al instante producto del fuertísimo impacto.

Gustavo Martínez y Ricardo Fort

En los medios, no hubo quien no se hiciera eco del tema y se generaron grandes debates. En el programa de Karina Mazzocco, en América TV, tanto los panelistas como la conductora estuvieron un largo rato hablando del tema y Luis Ventura reveló un llamativo dato sobre la relación de Martínez y Fort.

El panelista es uno de los periodistas que mejor conoció al famoso chocolatero. "A mí me pueden decir cualquier cosa porque no soy familia pero sé que me quería y mucho. Ricardo fue un león con colmillos y garras, de qué manera se defendía, hablando en los medios. Porque fue un familiar vergonzante, lo escondieron", señaló Ventura al aire.

Luis Ventura

Y ante esto, Diego Estévez, manifestó: "Luis dijiste una palabra clave que es familia, en una producción de Caras del año 2010 donde estaban sus hijos y Marisa, la niñera, y estaba Gustavo. Cuando iban a hacer la foto, él estaba afuera, y Fort dio expresa orden de que lo trajeran diciendo es familia".

Gustavo Martínez junto a Martita y Felipe Fort

"Esa es la clave, el león que era Ricardo Fort, con colmillos y garras, defendía al bambi. Quién era el bambi, Gustavo Martínez porque no se sabía defender. Cuando el león se murió, el bambi se quedó en la selva y están todas las fieras que se le comieron vivo", indicó Luis.