Celeste Muriega recordó a Gustavo Martínez y se quebró en vivo

La noticia de la muerte de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, conmocionó a miles y miles de personas. Una de las que se vio afectada fue Celeste Muriega. "Él siempre que veía algo mío decía que Ricardo debía estar recontento. Yo sé lo que él me quería. Fue re lindo porque compartimos muchas cosas lindas", indicó en diálogo con el Pollo Álvarez en Nosotros a la mañana sobre Gustavo.

Y entre lágrimas, reconoció: "Me apena mucho el desenlace por eso no quería hablar". Mientras ella lloraba, el conductor, intentó consolarla y expresó: "Cele dice que no quería hablar porque le parece mal, pero es una buena mina, con buenas intenciones".

Gustavo Martínez y Ricardo Fort

Sobre el hombre, Muriega, sumó: "Él fue una de las pocas personas que fue testigo de lo que yo era en la vida de Ricardo y lo que era Ricardo en mi vida. Por más que con Martita hice un show en su cumpleaños, ella era muy chiquita en esa época, la persona que estaba siempre era Gustavo. Y cada logro que tuve, él estaba ahí felicitándome".

Además, contó que todavía no se comunicó con Martita y Felipe Fort. "No hablé con los chicos. Todavía no cayeron. Les debe esta explotando el teléfono y yo debo ser de las últimas a las que tienen que contestarle", señaló.

Gustavo junto a Martita y Felipe Fort

Finalmente, cerró frente a las cámaras de eltrece: "Todavía no les escribí ni nada pero estoy al tanto. Debe ser un baldazo de agua fría para los nenes. Ya va a llegar el momento".