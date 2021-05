¿Qué hizo? El hijo de Ricardo Fort detenido por la policía

Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, brindó una entrevista a Juan Etchegoyen en “Mitre Live” y habló de todo. "Ricardo es una de las personas a la que más quise y creo que él también me quiso. Me aparté durante dos meses y eso a él lo afectó por eso me mandó a llamar y volví", contó acerca del break que tuvieron en su relación.

Después del fallecimiento del empresario, se hizo cargo de la tenencia de sus 2 hijos, Marta y Felipe, que en la actualidad ya tienen 17 años. Con el consentimiento de la familia de su ex logró la tutoría legal de los mellizos. Y tal como afirmó en la nota, en muchas ocasiones, lo hacen enojar "porque son pendejos y quieren tener la razón".

Ahora, quien le dio un fuerte dolor de cabeza fue Felipe quien cometió una infracción y fue detenido por las autoridades. "Se manda cada cag*** que no sabés... Ahora en muchos lados la calle está señalizada y hay partes por los que no podés pasar pero el bol*** se fue por una calle de esas, lo agarró la policía y como estaba en infracción, le metieron una multa. Un b****", expresó.

Más allá de las travesuras que ambos realizan, remarcó que son chicos sanos y muy buenos. Poco tiempo atrás, los adolescentes estuvieron en el programa que conduce Jey Mammon en América TV y, entre otras cosas, hablaron sobre algunas de las parejas del chocolatero.

Sobre Virginia Gallardo, Martita dijo: "No la vi mucho después del fallecimiento de mi padre, pero me ayudó mucho para preparar mi fiesta de 15. Es una de las pocas de las que no tenemos malos recuerdos". Por su parte, Felipe agregó: "Virginia es genia".