Fátima Flórez, la actriz camaleónica que demolió estereotipos machistas

Aunque cueste creerlo, a Fátima Flórez le dijeron que no se dedicara al humor. “Las mujeres no hacen reír, no cortan ticket”, le aseguró algún que otro productor o capocómico cuando ella estaba dando sus primeros pasos en el género. Hizo oídos sordos y acá está, llenando sala en Mar del Plata con Fátima es camaleónica, su espectáculo de humor que "tiene de todo". Mira hacia atrás y lo ve como algo anecdótico, no guarda rencor y admite: “Muchos lo pensaban y lo cierto es que no es así, porque hay muchísimo talento femenino. Si nos cuesta más y las mujeres tenemos que demostrar más, pero por suerte ha evolucionado mucho esto. Tiene que ver con la sociedad”.

A su show hoy va todo tipo de público, desde niños hasta personas muy mayores. A todos los convoca lo mismo: el deseo de estallar en risas y dejar de lado los problemas, al menos, las casi dos horas que dura la obra. Lo cierto es que en sus inicios no fue así. “Las mujeres fueron las primeras que me dieron el ok, el visto bueno… por eso siempre digo que les prendo velitas y les estoy muy agradecida. Fue un camino difícil al principio”, reconoce en diálogo con MDZ Online y agrega: “Ellas empezaron a traer a los maridos, a toda la familia y ahora viene público completamente familiar y variado en edad”.

Fátima Flórez es una de las más elegidas por el público este verano en La Feliz

Fátima arrancó con sus espectáculos propios diez años atrás de la mano de Norberto Marcos, su marido, y es la única artista argentina que, hasta el momento, se consagró, en temporada teatral, con dos premios de oro (un Estrella de Mar y un Carlos). Entonces, lo que todos quieren saber… ¿cuál es el secreto del éxito?

La humorista, responde: “Si hubiera un secreto o una fórmula todos los productores teatrales la pondrían en pie y la realidad es que nadie la tiene. Además, tampoco uno tiene todo comprado para siempre. Todos los años se tienen que revalidar los votos y el cariño de la gente, poner un espectáculo superior al anterior. No hay fórmula, pero sí, a mi me gusta darlo todo arriba del escenario y creo entender lo que la gente espera de mí y apunto a eso. Hasta ahora no nos venimos equivocando”.

- ¿Qué espera la gente de vos?

- Me conocen por la tele, ellos vieron personajes que les gustaron y los atrapó el humor… Eso es un porcentaje muy chiquito de lo que en realidad pueden ver en el teatro. Hacemos un despliegue de casi dos horas de humor, canto, baile… En la tele o en las redes uno no tiene ese espacio para explayarse como artista. Desde hace diez años estamos con los espectáculos y se empezó a formar un boca a boca. La gente ya sabe lo que va a ver y el show que brindamos tiene de todo: canto, baile, actuación, stand up, humor, partes más emocionantes. Une music hall, comedia, toques de comedia dramática, magia... tiene de todo.

- Si tus espectáculos tienen de todo, ¿cómo hacés para reinventarte?

- Estamos todo el año pensando cómo vamos a mejorar, aggiornarnos para el próximo y seguir siempre evolucionando. Desde lo artístico hasta todo lo que rodea en tecnología, puesta de luces, pantallas, vestuarios, coreografías… Son muchos los puntos que hacen que uno pueda seguir creciendo como artista y eso se vea reflejado en el show.

- Este año, si bien ganaste en la terna “variedades”, no fuiste incluida en muchas categorías de los Premios Estrella de Mar. ¿Por qué crees que tu espectáculo no fue más considerado en las nominaciones?

- Mirá, no lo sé… Habría que preguntárselo a los jurados. Es como decís vos, tuvimos dos nominaciones, que son pocas, pero los que tuvieron más tampoco fueron tantas. No son muchas las ternas, pero sí… podríamos haber tenido más. De cualquier manera, yo hace cuatro años gané el oro y uno no puede ser egoísta, también le tiene que tocar a otro. Desde ese lado, estoy super agradecida con los premios. De las dos nominaciones, ganamos una que es la que reúne a todo el espectáculo. No era enojo, yo plantee que me parecía raro que falte, por ejemplo, la terna “mejor labor humorística” siendo que hay tanto humor y artistas que vienen a hacer humor. No estoy enojada ni mucho menos. Estoy feliz porque la obra anda super y cada semana con más espectadores.

Fátima comparte escena con "El mago" Emanuel e Iván Ramírez

- Además de imitar, ¿en qué más es talentosa Fátima Flórez?

- Mmmm… queda medio arrogante quizás decir ‘ay, yo soy talentosa en esto, en aquello’ (se ríe). No no, creo que siempre hay que seguir creciendo. Me preparé desde muy chica en todo lo que tenga que ver con el escenario: como cantante, como bailarina, como actriz y me volqué hacia la comedia y las imitaciones. Siempre digo que el esqueleto y la base de todo es la actriz. Me especialicé en lo mío.

- Recuerdo cuando Nacha Guevara en el Cantando te impulsó a hacer “algo propio”. Hoy, ¿cómo te ves incursionando en nuevos rumbos?

- Me veo muy bien, me preparé como artista integral para todo. Me gustaría hacer algo en alguna plataforma como Netflix o Amazon, algo distinto a lo que me han visto hacer. Si bien hice papeles completamente diferentes por las imitaciones, ya que cada mujer es muy distinta, quizás estaría buenísimo algo dramático o participar en alguna de estas series que tienen unas producciones increíbles.

- ¿Qué más te queda pendiente por hacer?

- Siempre hay muchísimas cosas más, uno no puede ponerse un techo de decir ‘bueno, esto solo’. La carrera también te va sorprendiendo y estoy abierta a propuestas copadas, a desafíos interesantes, siempre abierta a eso.

Para agendar

Fátima es camaleónica

Hasta el 12 de marzo, de martes a domingo, a las 22 horas, en el Teatro Roxy (San Luis 1750, Mar del Plata). Doble función para carnaval. Las entradas se pueden conseguir en Plateanet.